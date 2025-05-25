Польща піднімала винищувачі через російську атаку на Україну

Під час нічної російської атаки на Україну Польща підняла військову авіацію.
Про це повідомило Міноборони Польщі.
"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська й союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.
Польща залучила всі наявні сили й ресурси, що були в розпорядженні оперативного командира регіональними збройними силами Польщі. Зокрема, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у бойову готовність.
"Ужиті заходи спрямовані на зберігання безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою. Оперативне командування ЗС стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – повідомило міноборони Польщі.
- Уночі РФ завдала однієї з наймасованіших атак по Україні, застосувавши майже 300 засобів повітряного нападу. Унаслідок обстрілів відомо про загиблих і постраждалих. На Житомирщині Росія вбила трьох дітей. У Києві 11 постраждалих. У Миколаєві - 5 постраждалих і один загиблий. На Київщині - четверо загиблих і 23 постраждалих.