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Польща піднімала винищувачі через російську атаку на Україну

Польські військові також привели у бойову готовність наземні системи ППО

Польща піднімала винищувачі через російську атаку на Україну
Винищувач армії США F-15 Eagle на базі тактичної авіації в Ласку, Польща, 22 лютого 2022 року.
Фото: EPA/UPG

Під час нічної російської атаки на Україну Польща підняла військову авіацію.

Про це повідомило  Міноборони Польщі.

"Увага, у зв'язку з атакою Російської Федерації, що здійснює удари по об'єктах, розташованих на території України, польська й союзна авіація почала діяти в нашому повітряному просторі", – йдеться у повідомленні.

Польща залучила всі наявні сили й ресурси, що були в  розпорядженні оперативного командира регіональними збройними силами Польщі. Зокрема, у повітря були підняті чергові пари винищувачів, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки приведені у бойову готовність.

"Ужиті заходи спрямовані на зберігання безпеки в районах, що межують із зонами, що знаходяться під загрозою. Оперативне командування ЗС стежить за поточною ситуацією, а підпорядковані йому сили та засоби залишаються у повній готовності до негайного реагування", – повідомило міноборони Польщі.

  • Уночі РФ завдала однієї з наймасованіших атак по Україні, застосувавши майже 300 засобів повітряного нападу. Унаслідок обстрілів відомо про загиблих і постраждалих. На Житомирщині Росія вбила трьох дітей. У Києві 11 постраждалих. У Миколаєві - 5 постраждалих і один загиблий. На Київщині - четверо загиблих і 23 постраждалих. 
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