Адміністрація Трампа скоротить Раду національної безпеки, ‒ Politico

Плани передбачають скорочення кількості співробітників РНБ з приблизно 350 до менш ніж 150 осіб, і деякі з цих скорочень вже розпочалися.

Адміністрація президента США Дональда Трампа проводить кардинальну реорганізацію Ради національної безпеки Білого дому, пише Politico з посиланням на п'ять джерел, знайомих з планами.

Плани передбачають скорочення кількості співробітників РНБ з приблизно 350 до менш ніж 150 осіб, і деякі з цих скорочень вже розпочалися. Білий дім також планує скоротити кількість комітетів РНБ, а також зменшити кількість засідань комітетів, що працюватимуть.

Видання зазначає, що минулого тижня Білий дім повторно провів співбесіди з великою кількістю співробітників Ради нацбезпеки, щоб визначити, чи слід їм залишатися на своїх робочих місцях. Деяким співробітникам повідомили, що їх відправляють у адміністративну відпустку, а іншим, хто працював у Раді тимчасово, що вони повертаються до своїх відомств.

“Посадовці Ради національної безпеки часто мають надмірну закулісну владу в адміністрації президента, керуючи та вирішуючи розбіжності між Державним департаментом, Пентагоном та іншими відомствами з важливих політичних питань. Будь-які зміни можуть вплинути на внутрішні обговорення, які впливають на прийняття рішень президентом, від конкуренції з Китаєм до війни між Росією та Україною та переговорів щодо ядерної програми Ірану”, ‒ зазначає Politico.

За словами джерел, процес повторного співбесіди підживив новий рівень невизначеності та тривоги в Раді національної безпеки після раптового звільнення деяких високопосадовців Ради минулого місяця. Це сталося на тлі внутрішньої війни за територію між запеклими прихильниками MAGA та більш традиційними фракціями Республіканської партії, що входять до складу команди Трампа з питань зовнішньої політики.