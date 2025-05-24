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Нова прессекретарка Пентагону поширювала антисемітську теорію змови

Кінґслі Вілсон пригадали скандальні дописи у соцмережах.

Нова прессекретарка Пентагону поширювала антисемітську теорію змови
Фото: The Guardian

Міністерство оборони США, яке після зміни влади у Вашингтоні критикували за непублічність та малу кількість заходів для ЗМІ, оголосило про призначення Кінґслі Вілсон на посаду прессекретарки.

Як пише The Guardian, її кандидатура викликала обурення Американського єврейського комітету, який звинуватив Вілсон у поширенні антисемітських теорій змови, підтримуваних неонацистськими організаціями.

Йдеться про дописи новоспеченої прессекретарки у мережі X, в яких вона коментувала відому у США справу Лео Франка - єврея, що у 1915 році був підданий суду Лінча через фальшиві звинувачення у зґвалтуванні та вбивстві 13-річної дівчинки. Франк пізніше був виправданий посмертно, але праворадикали продовжують вважати його винним.

Вілсон стверджувала, що Франк справді відповідальний за вбивство, а також намагався відвести від себе підозру, підставивши темношкіру людину. 

Єврейські організації США переконані, що у Пентагоні не може працювати особа, яка "публічно поширює цитати з неонацистських посібників".

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