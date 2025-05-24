Reuters: адміністрація Трампа послаблює санкції проти Сирії

Адміністрація президента США Дональда Трампа у п’ятницю видала розпорядження, які фактично скасовують санкції проти Сирії, пише Reuters.

Мінфін США видав генеральну ліцензію, яка дозволяє здійснювати операції за участю тимчасового сирійського уряду на чолі з президентом Ахмедом аль-Шараа, а також центрального банку та державних підприємств.

Генеральна ліцензія, відома як GL25, "дозволяє операції, заборонені Положеннями санкцій щодо Сирії, фактично скасовуючи санкції проти Сирії", – йдеться у заяві Міністерства фінансів.

"GL25 уможливить нові інвестиції та діяльність приватного сектору відповідно до стратегії президента "Америка понад усе", – заявили у відомстві.

Крім того, держсекретар США Марко Рубіо видав 180-денне звільнення від санкцій відповідно до Закону Цезая (Caesar Act), щоб гарантувати, що санкції не перешкоджають інвестиціям, а також сприяти постачанню електроенергії, води та санітарії, а також сприяти гуманітарним зусиллям, йдеться у його заяві.

"Сьогоднішні дії є першим кроком у реалізації бачення президента щодо нових відносин між Сирією та Сполученими Штатами", – сказав Рубіо, додавши, що Трамп чітко дав зрозуміти, що після послаблення санкцій сирійський уряд вживе заходів.

Білий дім заявив після зустрічі Трампа із аль-Шараа минулого тижня, що американський лідер попросив Сирію дотримуватися кількох умов в обмін на послаблення санкцій. Зокрема, йдеться про прохання щодо виїзду всіх іноземних бойовиків із Сирії, депортацію тих, кого Трамп назвав палестинськими терористами, та допомогу Сполученим Штатам у запобіганні відродженню ІДІЛ.

"Президент Трамп надає сирійському уряду шанс сприяти миру і стабільності як усередині Сирії, так і у відносинах Сирії з її сусідами", – сказав Рубіо.

Зазначається, що у генеральній ліцензії були також перераховані авіакомпанія Syrian Arab Airlines, Центральний банк Сирії та низка інших банків, кілька державних нафтогазових компаній та готель Four Seasons Damascus.

Сирія вранці у суботу привітала скасування санкцій з боку США. Міністерство закордонних справ країни назвало це «позитивним кроком у правильному напрямку для полегшення гуманітарних та економічних страждань країни». У відомстві запевнили, що Сирія прагне співпрацювати з іншими країнами "на основі взаємної поваги і невтручання у внутрішні справи". Дамаск вірить, що "діалог і дипломатія – найкращий шлях для побудови збалансованих відносин", додали там.