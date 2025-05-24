Індійські військові розстріляли пакистанського “порушника”, який перетинав кордон

Індійські прикордонні сили безпеки BSF заявили сьогодні, що вони застрелили пакистанця, який перетнув кордон з Пакистану до Індії, пише DW.

BSF – це озброєна поліцейська сила під егідою Міністерства внутрішніх справ Індії.

Правоохоронці повідомили, що чоловік у п'ятницю ввечері перетинав кордон в районі Банаскантха західного індійського штату Гуджарат.

Гуджарат розташований навпроти південно-східної провінції Сінд на Пакистані.

“Вони (індійські війська) кинули виклик порушнику, але він продовжував просуватися, що спонукало їх відкрити вогонь. Порушника було нейтралізовано на місці”, – йдеться у заяві BSF.

Напруженість між Індією та Пакистаном загострилася після нападу 22 квітня, після того як ісламістські бойовики поблизу гірського міста Пахалгам в Кашмірі, що перебуває під управлінням Індії, загинуло 26 людей, переважно туристів.

Індія звинуватила Пакистан у підтримці бойовиків та розпочала “Операцію Сіндор”, у межах якої було завдано серії авіаударів у Пакистані та Кашмірі, що є під управлінням Пакистану. Пакистан заперечив звинувачення та завдав ударів безпілотниками по індійських цілях.

Повідомлялося, що загалом загинуло щонайменше 50 людей, перш ніж США допомогли 10 травня укласти припинення вогню між двома країнами.

Незважаючи на дотримання режиму припинення вогню, експерти з питань зовнішньої політики та дипломати обох країн вважають, що хоча деескалація ознаменувала кінець найгіршого військового протистояння між двома країнами за 25 років, припинення вогню, укладене за іноземних посередників, не було шляхом до тривалого миру.