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Міноборони Фінляндії повідомило про ймовірне порушення повітряного простору росіянами

Росіяни порушили повітряний простір у Фінській затоці.

Міноборони Фінляндії повідомило про ймовірне порушення повітряного простору росіянами
Фото: Aliexpress.com

Два російські військові літаки підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії у Фінській затоці.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.

Уточнюється, що повітряний простір Фінляндії росіяни порушили поблизу Порвоо вдень 23 травня.

“Ми серйозно ставимося до підозри у порушенні території та розслідування триває”, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.

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В міноборони запевнили, що Прикордонна служба розслідує справу та надасть більше інформації в міру просування слідства.

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