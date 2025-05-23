Міноборони Фінляндії повідомило про ймовірне порушення повітряного простору росіянами

Два російські військові літаки підозрюються у порушенні повітряного простору Фінляндії у Фінській затоці.
Про це повідомила пресслужба Міноборони Фінляндії.
Уточнюється, що повітряний простір Фінляндії росіяни порушили поблизу Порвоо вдень 23 травня.
“Ми серйозно ставимося до підозри у порушенні території та розслідування триває”, – наголосив міністр оборони Фінляндії Антті Хаккянен.
В міноборони запевнили, що Прикордонна служба розслідує справу та надасть більше інформації в міру просування слідства.
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