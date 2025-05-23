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Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що Трамп підтвердив намір відвідати червневий саміт НАТО

У військовому блоці заявили, що учасників саміту оголосять своєчасно.

Прем'єр-міністр Нідерландів заявив, що Трамп підтвердив намір відвідати червневий саміт НАТО
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схоф заявив, що президент США Дональд Трамп підтвердив свій намір відвідати червневий саміт Організації Північноатлантичного договору в Гаазі.

Про це пише Bloomberg.

“Його присутність буде дуже важливою”, – сказав Схоф журналістам у четвер після телефонної розмови з американським президентом. 

Трамп запевнив його під час розмови, що він буде присутній, додав Схоф.

Посадовець НАТО заявив, що вони оголосять учасників саміту своєчасно. “Хоча намір Трампа бути присутнім був незрозумілим, Схоф сказав, що він і Генеральний секретар НАТО Марк Рютте весь час розраховували на його присутність”, ‒ сказав він. 

Коментарі Схофа прозвучали після візиту в середу до штаб-квартири НАТО в Брюсселі, де він зустрівся з Рютте, колишнім прем'єр-міністром Нідерландів.

Саміт, який відбудеться 24-25 червня в Гаазі, місті народження Рютте, буде зосереджений на офіційному прийнятті нового мінімального цільового показника витрат для всього НАТО. Члени альянсу вже досягли прогресу в планах щодо виконання вимоги Трампа витрачати 5% ВВП на військові потреби.

  • Раніше державний секретар США Марко Рубіо заявив, що всі члени НАТО домовляться про мету витрачати еквівалент 5% ВВП на оборону протягом наступного десятиліття до саміту НАТО 2025 року в червні.
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