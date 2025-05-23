Нетаньягу звинуватив Стармера у підтримці ХАМАСу

Британський прем'єр також звинуватив британських, французьких та канадських лідерів у підтримці “масових убивць, ґвалтівників, вбивць дітей та викрадачів”.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що британський прем’єр-міністр Кір Стармер та інші лідери “фактично заявили, що хочуть, аби ХАМАС залишився при владі”, пише BBC.

Він також звинуватив британських, французьких та канадських лідерів у підтримці “масових убивць, ґвалтівників, вбивць дітей та викрадачів”.

У відео на соцплатформі X, де йдеться про напад на співробітників посольства Ізраїлю у Вашингтоні, Нетаньягу сказав, що Стармер, французький президент Еммануель Макрон та канадський прем'єр Марк Карні хочуть, щоб Ізраїль “відступив і визнав, що армія масових убивць ХАМАС виживе”.

Даунінг-стріт відмовилася безпосередньо коментувати ремарки Нетаньягу, але вказала на попереднє засудження британським прем’єром нападу у Вашингтоні, де очільник уряду Сполученого Королівства назвав антисемітизм “злом, яке ми повинні викорінити”.

У понеділок Велика Британія, Франція та Канада засудили розширену військову операцію Ізраїлю та відмову в гуманітарній допомозі цивільному населенню у Смузі Гази, а також пригрозили конкретними діями, якщо вони не припиняться.

Нетаньягу заявив, що ХАМАС хоче знищити Ізраїль та єврейський народ. “Я ніколи не міг зрозуміти, як ця проста істина вислизає від лідерів Франції, Великої Британії, Канади та інших”, ‒ додав ізраїльський прем’єр.

“Я кажу президенту Макрону, прем'єр-міністру Карні та прем'єр-міністру Стармеру: коли масові вбивці, ґвалтівники, вбивці дітей та викрадачі дякують вам, ви не на тому боці правосуддя. Ви не на тому боці людства, і ви не на тому боці історії”, ‒ зазначив він.

Раніше прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що він “нажаханий” діями Ізраїлю та назвав ситуацію в Газі “нестерпною”, додавши, що рішення Ізраїлю дозволити лише невелику кількість допомоги в Газі було “абсолютно неадекватним”.