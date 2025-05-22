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У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства

Молоду пару вбили біля Єврейського музею.

У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства
У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства
Фото: EPA/UPG

У Вашингтоні застрелили двох співробітників ізраїльського посольства. Вони незабаром мали одружитися. 

Як пише The Washington post, молода пара виходила з Єврейського музею після відвідування заходу, організованого Американським єврейським комітетом, коли озброєний чоловік відкрив вогонь.

Повідомляють, що нападник після стрілянини вигукував гасла про вільну Палестину. Поліція вважає, що стрілянину скоїв один чоловік, і вже затримали 30-річного Еліаса Родрігеса з Чикаго. Його бачили, як він ходив біля музею перед нападу. А після того, як він застрелив пару, зайшов до музею, де його затримала охорона.

На вбивство відреагував президент США Дональд Трамп. За словами посла Ізраїлю у Штатах Єхіеля Лейтера, глава Штатів зателефонував йому, щоб сказати, що адміністрація "зробить усе можливе для боротьби з антисемітизмом та його припинення".

Згодом у своїй соцмережі американський президент написав, що "ці жахливі вбивства" у Вашингтоні, очевидно засновані на антисемітизмі, мають припинитися негайно, і що "ненависті та радикалізму немає місця в США".

Президент Ізраїлю Ісаак Герцог засудив інцидент як "мерзенний акт ненависті та антисемітизму". Стрілянину розслідуватимуть як можливий злочин на ґрунті ненависті.

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