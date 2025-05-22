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Польща хоче закупити в США сотні ракет до Patriot

Вартість ракет може скласти майже 6 млрд доларів.

Польща хоче закупити в США сотні ракет до Patriot
Пуск GEM-T з Patriot , основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на
Фото: US DoD

Конгрес США отримав заявку на отримання дозволу на продаж Польщі ракет PAC-2 GEM-T для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Defence24.pl.

Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет для систем ППО MIM-104 Patriot. Максимальна вартість замовлення може сягати 5,8 млрд доларів.

Після схвалення парламентом заявка на продаж зброї передається до Державного департаменту США, який через Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) повідомляє про видану згоду.

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Дальність польоту GEM-T становить до 160 км, тоді як закуплені раніше Польщею PAC-3 MSE мають меншу дальність при боротьбі з “традиційними” повітряними цілями (за неофіційною інформацією, від 70 до 100 км). Також PAC-3 MSE може вести бойові дії на більших висотах, ніж PAC-2 GEM-T.

  • Польща та США підписали угоду про постачання для польської армії логістичного та навчального пакетів Patriot. Сумма контракту складає 2 млрд доларів. 
  • Польща є другою країною у світі після США, яка має ЗРК Patriot у найсучаснішій версії з інтегрованою системою бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною. Друга фаза програми “Вісла” передбачає купівлю шести батарей із такими системами.
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