Польща хоче закупити в США сотні ракет до Patriot

Пуск GEM-T з Patriot , основної ракети для ЗРК Patriot, що призначена для перехоплення літаків та інших аеродинамічних цілей на

Конгрес США отримав заявку на отримання дозволу на продаж Польщі ракет PAC-2 GEM-T для системи протиповітряної оборони Patriot.

Про це повідомляє Defence24.pl.

Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет для систем ППО MIM-104 Patriot. Максимальна вартість замовлення може сягати 5,8 млрд доларів.

Після схвалення парламентом заявка на продаж зброї передається до Державного департаменту США, який через Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) повідомляє про видану згоду.

Дальність польоту GEM-T становить до 160 км, тоді як закуплені раніше Польщею PAC-3 MSE мають меншу дальність при боротьбі з “традиційними” повітряними цілями (за неофіційною інформацією, від 70 до 100 км). Також PAC-3 MSE може вести бойові дії на більших висотах, ніж PAC-2 GEM-T.