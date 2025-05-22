Польща хоче закупити в США сотні ракет до Patriot

Конгрес США отримав заявку на отримання дозволу на продаж Польщі ракет PAC-2 GEM-T для системи протиповітряної оборони Patriot.
Про це повідомляє Defence24.pl.
Польща зацікавлена в придбанні 788 ракет для систем ППО MIM-104 Patriot. Максимальна вартість замовлення може сягати 5,8 млрд доларів.
Після схвалення парламентом заявка на продаж зброї передається до Державного департаменту США, який через Агентство з питань співробітництва у сфері оборони та безпеки (DSCA) повідомляє про видану згоду.
Дальність польоту GEM-T становить до 160 км, тоді як закуплені раніше Польщею PAC-3 MSE мають меншу дальність при боротьбі з “традиційними” повітряними цілями (за неофіційною інформацією, від 70 до 100 км). Також PAC-3 MSE може вести бойові дії на більших висотах, ніж PAC-2 GEM-T.
- Польща та США підписали угоду про постачання для польської армії логістичного та навчального пакетів Patriot. Сумма контракту складає 2 млрд доларів.
- Польща є другою країною у світі після США, яка має ЗРК Patriot у найсучаснішій версії з інтегрованою системою бойового управління протиповітряною та протиракетною обороною. Друга фаза програми “Вісла” передбачає купівлю шести батарей із такими системами.