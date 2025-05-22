Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
Кандидат у президенти Польщі підтримав блокування членства України в НАТО
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
Магнус Карлсен встановив рекорд за кількістю суперників в онлайн-партії
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
У поліції Харківщини прокоментували смерть чоловіка в ТЦК
Трамп оголосив про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів (оновлено)
Трамп оголосив про фінансування проекту “Золотий купол” на 25 млрд доларів (оновлено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
У Мадриді застрелили ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова (доповнено)
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
Слідчий ООН: керівництво РФ наказує вбивати українських військових, які здаються в полон
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
Найбагатші нардепи Ради. Як змінилися статки обранців у 2024 році?
ГоловнаСвіт

Сполучені Штати офіційно прийняли подарований Трампу літак Boeing 747

Літак Трампу подарував уряд Катару.

Сполучені Штати офіційно прийняли подарований Трампу літак Boeing 747
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Міністерство оборони США доручило Військово-повітряним силам (ВПС) США знайти спосіб якнайшвидше модернізувати подарований Катаром Трампу літак.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на речника Пентагону.

"Міністр оборони прийняв літак Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних норм і правил. Міністерство оборони забезпечить, щоб під час переобладнання літака для перевезення президента США були враховані всі вимоги щодо безпеки та функціональності", — заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Зазначається, що літак коштує близько 200 млн доларів. Втім, він потребує масштабної модернізації, щоб відповідати стандартам безпеки для перевезення президента США.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

"Будь-який цивільний літак потребує значних модифікацій. Ми вже почали оцінювати, що саме потрібно для цього конкретного літака", — повідомив сенаторам секретар ВПС Трой Мейнк.

Водночас в Конгресі побоюються, що президент буде тиснути на ВПС, аби ті завершили модернізацію занадто швидко. При цьому можуть бути проігноровані безпекові системами, такі як захист від ракет або електромагнітних імпульсів ядерного вибуху. Крім того є побоювання, що в літаку могли залишити прослуховувальні пристрої.

Наразі у Пентагоні не назвали приблизні терміни завершення модернізації, попри бажання Білого дому бачити літак у дії вже до кінця року.

﻿
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies