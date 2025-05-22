Сполучені Штати офіційно прийняли подарований Трампу літак Boeing 747

Міністерство оборони США доручило Військово-повітряним силам (ВПС) США знайти спосіб якнайшвидше модернізувати подарований Катаром Трампу літак.

Про це повідомляє The New York Times з посиланням на речника Пентагону.

"Міністр оборони прийняв літак Boeing 747 від Катару відповідно до всіх федеральних норм і правил. Міністерство оборони забезпечить, щоб під час переобладнання літака для перевезення президента США були враховані всі вимоги щодо безпеки та функціональності", — заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Зазначається, що літак коштує близько 200 млн доларів. Втім, він потребує масштабної модернізації, щоб відповідати стандартам безпеки для перевезення президента США.

"Будь-який цивільний літак потребує значних модифікацій. Ми вже почали оцінювати, що саме потрібно для цього конкретного літака", — повідомив сенаторам секретар ВПС Трой Мейнк.

Водночас в Конгресі побоюються, що президент буде тиснути на ВПС, аби ті завершили модернізацію занадто швидко. При цьому можуть бути проігноровані безпекові системами, такі як захист від ракет або електромагнітних імпульсів ядерного вибуху. Крім того є побоювання, що в літаку могли залишити прослуховувальні пристрої.

Наразі у Пентагоні не назвали приблизні терміни завершення модернізації, попри бажання Білого дому бачити літак у дії вже до кінця року.