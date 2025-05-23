Переможець Євробачення-2025 хоче відсторонення Ізраїлю у наступному році

JJ проти приїзду делегації з Тель-Авіва до Відня.

Йоганнес Пітч, який із піснею Wasted Love став переможцем Євробачення-2025 у Базелі, заявив про бажання "проведення наступного конкурсу у Відні без Ізраїлю".

Як пише The Guardian, співак, відомий під сценічним ім'ям JJ, приєднався до політиків та діячів мистецтва, які закликають відсторонити Ізраїль від участі у Євробаченні через війну у Смузі Гази.

JJ також закликав до "більшої прозорості" щодо голосування телеавдиторії. Найбільшу кількість балів від глядачів цьогоріч отримав саме Ізраїль, який представляла Юваль Рафаель. Чимало критиків заявили, що вважають цей результат підозрілим та нечесним.

В Австрії, яка є одним із головних союзників Ізраїлю в Європі, заява переможця Євробачення викликала обурення. Національний мовник ORF відмежувався від його слів, ствержуючи, що співак висловлював лише особисту позицію, що не збігається з офіційною.