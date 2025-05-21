У травні в Лондоні відбулась знакова подія — презентація проєкту української військової поезії «Збиті рими» та книги військового і поета Павла Матюші та його дружини Вікторії Матюші «Листи кохання та війни». Подія об’єднала літературне слово, музичний перформанс і щире емоційне свідчення про досвід українських захисників.

Про це у прес-релізі заходу розповіла Вікторія Степанець, представниця літературної агенції OVO.

У межах заходу відбулись перформативні читання листів з книги «Листи війни та кохання» та поезій українських військових, зокрема учасників музично-поетичного проєкту «Збиті рими».

«Збиті рими» — це культурно-мистецький проєкт, що поєднує поезію українських військових із музикою сучасних виконавців. Його мета – передати голоси війни у формі пісень, віршів і живих виступів. Проєкт є своєрідним літописом війни — емоційним, справжнім, голосним. Співорганізатори проєкту – громадська організація «Горизонти без кордонів», літературна агенція OVO.

Книга Павла Матюші «Листи кохання та війни» заснована на реальному листуванні українського подружжя: Вікторія Матюша разом із чотирма дітьми була змушена виїхати до Франції, а Павло, попри можливість евакуюватися, залишився в Україні, щоб боронити свою країну. Англійською мовою книга була презентована вперше. Вона розкриває внутрішній світ військового, в якому поруч існують жах війни і кохання, яке допомагає вистояти. Книга «Листи кохання та війни» вийшла у лютому 2024 року у Франції у видавництві l’Iconoclaste, а на початку 2025 року міжнародний продакшн та дистриб'ютор телевізійного контенту Space Production уклав угоду про отримання прав на її екранізацію.

фото зі сторінки організаторів

Перформативні читання листів та поезій представили акторка та театральна режисерка Євгенія Шимшир’ян, поет та перекладач Матвій Смірнов, актор Данило Каменський. У межах заходу прозвучала поезія українських військових Дмитра Лазуткіна, Павла Матюші, Олени Герасим’юк, Віталія Шуги, Ігоря Мітрова, Артура Дроня у перекладах англійською Матвія Смірнова та Дейзі Гіббонс. Вечір модерувала арткураторка Вікторія Степанець.

фото зі сторінки організаторів

Автор ілюстрації проєкту «Збиті рими» – Нікіта Тітов.

Захід відбувся у межах українського фестивалю Весна Фест, організованого університетом Грінвіч та культурним центром Woolwich Works в Лондоні.