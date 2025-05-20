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Музей авангарду в Києві розмістять в історичній будівлі на Липській

Експозиція музею вже налічує понад 145 творів, які подарували меценати.

Музей авангарду в Києві розмістять в історичній будівлі на Липській
Ілюстративне фото
Фото: Ілля Левченко

Музей авангарду в Києві розмістять в історичній будівлі на вулиці Липській, яка є пам’яткою архітектури місцевого значення.

Про це повідомила заступниця голови КМДА Ганна Старостенко.

Експозиція музею вже налічує понад 145 творів, які подарували меценати. Колекція налічує таких майстрів, як Анатоль Петрицький, Вадим Меллер, Олександра Екстер, Олександр Богомазов, а також сучасних митців - Олега Тістола, Марину Скугарєву, Віктора Сидоренка.

Унікальним експонатом колекції є "Портрет Тараса Шевченка" Віктора Артемцева - перша відома авангардна робота з теми Кобзаря.

Як повідомлялося, в листопаді 2024 року в столиці створили "Музей авангарду" - нову філію Музею історії міста Києва. Для її постійної експозиції Київрада підтримала виділення вільного приміщення в історичній будівлі площею 676,1 м² на вул. Липській, 16. За цією адресою ще у 2017 році було укладено охоронний договір № 3543. У межах програми "Охорона та збереження культурної спадщини Києва на 2025–2027 роки" передбачили кошти на реставрацію будівлі.

З 20 грудня 2023-го до 7 січня 2024 року в Музеї історії міста Києва пройшла виставка "Український авангард. Еволюція. Поповнення колекції". Вона поклала початок співпраці Музею з ГО "Музей авангарду". Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Український авангард і його хвилі".
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