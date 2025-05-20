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Австрійський мовник ORF поскаржився на вартість проведення Євробачення

Невдалий рік для значних витрат через збіг одразу кількох великих подій.

Австрійський мовник ORF поскаржився на вартість проведення Євробачення
Переможець Євробачення JJ на зустрічі з урядом Австрії
Фото: EPA/UPG

Суспільний мовник Австрії ORF та уряд країни висловили побоювання через високу вартість проведення у 2026 році пісенного конкурсу Євробачення.

Як пише The Guardian, організація головної музичної події Старого Світу коштуватиме близько 30 мільйонів євро. І це на тлі бажання мовника скоротити свої витрати на 325 мільйонів та перспективи значних фінансових інвестицій у належне висвітлення інших важливих змагань 2026 року - чемпіонату світу з футболу та Зимових Олімпійських ігор. 

Міністр фінансів Австрії Маркус Мартербауер пожартував, що надсилав за Швецію 3000 SMS-повідомлень, аби тільки його країна не перемогла - проте цього "виявилося замало". Визнав свою "провину" у створенні фінансового тягаря для ORF і тріумфатор конкурсу в Базелі Йоганнес Пітч, який виступає під сценічним ім'ям JJ.

Місцева преса відверто вказує на проблемність Євробачення для Австрії, нагадуючи, що потенційне місто-господар Відень має борги на суму майже 12 мільярдів євро. 
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