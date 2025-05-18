Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та

Представник Австрії на пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Базелі JJ з композицією Wasted Love став тріумфатором, здобувши 436 балів від національних журі та телеглядачів.

Український гурт Ziferblat посів дев'яту сходинку, маючи однакову кількість балів з Албанією - 218. Журі оцінили пісню Birds of Pray лише 60 балами, проте глядачі дали нашим музикантам 158.

Фаворити конкурсу шведи KAJ фінішували лише четвертими. Вище них на щабель Естонія, "срібло" в Ізраїлю, який став лідером за голосами телеавдиторії.

Наступне Євробачення відбудеться в одному з австрійських міст у травні 2026 року.