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Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та

Ziferblat набрали однакову кількість балів з Албанією.

Австрія виграла Євробачення-2025, Україна 9-та
Переможець Євробачення-2025 JJ
Фото: EPA/UPG

Представник Австрії на пісенному конкурсі Євробачення-2025 у Базелі JJ з композицією Wasted Love став тріумфатором, здобувши 436 балів від національних журі та телеглядачів.

Український гурт Ziferblat посів дев'яту сходинку, маючи однакову кількість балів з Албанією - 218. Журі оцінили пісню Birds of Pray лише 60 балами, проте глядачі дали нашим музикантам 158. 

Фаворити конкурсу шведи KAJ фінішували лише четвертими. Вище них на щабель Естонія, "срібло" в Ізраїлю, який став лідером за голосами телеавдиторії. 

Наступне Євробачення відбудеться в одному з австрійських міст у травні 2026 року. 
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