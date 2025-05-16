Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
Україна і Росія зустрінуться в Стамбулі для обговорення припинення вогню. Онлайн
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На фронті загинув відомий шоумен та ведучий Максим Неліпа
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
На Київщини ліквідували мережу підпільних цехів, де виготовляли насіння під виглядом відомих брендів
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
НСЗУ пояснила, якими будуть штрафи медзакладам за вимагання в пацієнтів і неправдиві дані в електронній системі
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
Штучний інтелект Ілона Маска почав розповідати про "білий геноцид" у відповідь на непов'язані питання
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
НСЗУ пояснила, що мають зробити лікарні, яким зупинили виплати від держави
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Шокова терапія: що треба знати про зупинку виплат 36 лікарням через мовчанку про ліки за держкошт
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Скільки в Україні сімейних лікарів та які зарплати вони отримують — розповідають у МОЗ
Кличко звернеться до командувача ЗСУ щодо переведення депутатів-військових
Кличко звернеться до командувача ЗСУ щодо переведення депутатів-військових
ГоловнаСуспільствоВійна

Українці у Відні провели ходу до Дня вишиванки

Захід, покликаний нагадати про боротьбу України з агресором.

Українці у Відні провели ходу до Дня вишиванки
Фото: Укрінформ

У центрі Відня до Дня вишиванки, який українці всього світу відзначали у четвер, відбулася хода з метою привернення уваги до нашої держави та її боротьби проти російської агресії.

Як пише "Укрінформ", участь у заході взяли не лише наші співвітчизники, які проживають в столиці Австрії, але й солідарні з ними місцеві - наприклад, депутатка Національної ради від соціал-демократів Петра Байр.

Процесія рушила від віденської Ратуші до парламенту, палацу Гофбург та зрештою до собору святого Стефана у центрі міста. Учасники у вишиванках скандували проукраїнські та антиросійські гасла, співали народні пісні та Гімн України.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies