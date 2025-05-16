Українці у Відні провели ходу до Дня вишиванки

У центрі Відня до Дня вишиванки, який українці всього світу відзначали у четвер, відбулася хода з метою привернення уваги до нашої держави та її боротьби проти російської агресії.

Як пише "Укрінформ", участь у заході взяли не лише наші співвітчизники, які проживають в столиці Австрії, але й солідарні з ними місцеві - наприклад, депутатка Національної ради від соціал-демократів Петра Байр.

Процесія рушила від віденської Ратуші до парламенту, палацу Гофбург та зрештою до собору святого Стефана у центрі міста. Учасники у вишиванках скандували проукраїнські та антиросійські гасла, співали народні пісні та Гімн України.