Головне за четвер, 15 травня: майже 120 боєзіткнень, зустріч Зеленського і Ердогана, перемовини в Стамбулі

Бойові дії на Донеччині, 117 бойових зіткнень, ворожі обстріли, зустрічі в Туреччині. Яким запам’ятається 1177-й день повномасштабної війни.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 15 травня відбулося 117 бойових зіткнень.

Найбільше боєзіткнень (47) відбулось на Покровському напрямку. На Лиманському - 15, на Новопавлівському - ще 14.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 15 травня – в новині.

Удень російська армія атакувала Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

По Нікопольщині росіяни били дронами та артилерією, зокрема по Нікополю, Покровській і Марганецькій громадах.

На щастя, минулося без загиблих і постраждалих.

Надвечір окупанти вдарили по Синельниківщині, внаслідок удару загинула жінка, побиті приватні оселі.

В Анкарі відбулася зустріч Володимира Зеленського і президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, пише Anadolu Agency.

Переговори президентів тривали майже три години за зачиненими дверима. До Зеленського й Ердогана також долучилися очільники міністерства оборони, розвідки, головний радник турецького лідера із зовнішньої політики та безпеки.

Згодом Зеленський повідомив, що вони з Ердоганом обговорили «наближення миру та гарантування безпеки» і співпрацю в межах «коаліції охочих», гарантії безпеки, моніторинг припинення вогню, морське розмінування, відбудову України й розвиток партнерства між обома державами.

Держсекретар США Марко Рубіо анонсував на завтра зустріч із українською делегацією та міністром закордонних справ Туреччини в Стамбулі. Окремо відбудуться перемовини між американськими посадовцями і російською делегацією нижчого рівня, передає The Guardian.

Рубіо не має високих очікувань від завтрашньої зустрічі. Він висловив сподівання, що Україна і Росія завтра поговорять за посередництва турецької сторони та деяких американських делегатів.

Сполучені Штати оновили свою пропозицію Росії, розглядаючи можливість відновлення роботи Ради Росія – НАТО, передає Bloomberg.

Цей формат безпекового діалогу фактично згорнули після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році.

Перспективи відновлення формату НАТО – Росія, який був ключовим каналом комунікації між Заходом і Москвою до 2022 року, можуть свідчити про спробу Вашингтона повернути діалог у структуроване русло. Однак сама поява цієї ініціативи викликає напруження серед союзників: під час консультацій на цьому тижні США не дали чіткої відповіді, чи зберігають готовність впроваджувати нові санкції, якщо Росія продовжить бойові дії.

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