У Києві судитимуть чоловіка, який у комендантську годину запустив салют з вікна багатоповерхівки

Тепер йому загрожує до 5 років обмеження волі.

До поліції Києві надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра чути звуки вибухів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні, які обстежили територію і виявили на вулиці залишки від феєрверку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. Уночі чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян.

Під час спілкування з поліцейськими киянин не зміг пояснити свої дії.

У нього вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене порушнику загрожує до 5 років обмеження волі.