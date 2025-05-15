У Києві судитимуть чоловіка, який у комендантську годину запустив салют з вікна багатоповерхівки

До поліції Києві надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра чути звуки вибухів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні, які обстежили територію і виявили на вулиці залишки від феєрверку.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. Уночі чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян.
Під час спілкування з поліцейськими киянин не зміг пояснити свої дії.
У нього вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене порушнику загрожує до 5 років обмеження волі.
- 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом.
- У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
- 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі.
- У ніч на 1 січня 2024 року зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах.
- У квітні минулого року киянин запустив салют аби привітати дружину з річницею.