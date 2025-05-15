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У Києві судитимуть чоловіка, який у комендантську годину запустив салют з вікна багатоповерхівки

Тепер йому загрожує до 5 років обмеження волі.

У Києві судитимуть чоловіка, який у комендантську годину запустив салют з вікна багатоповерхівки
Фото: Нацполіція

До поліції Києві надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Дніпра чути звуки вибухів. На місце події виїхала слідчо-оперативна група та патрульні, які обстежили територію і виявили на вулиці залишки від феєрверку.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції. 

Правоохоронці встановили, що до порушення причетний 50-річний мешканець будинку. Уночі чоловік, перебуваючи в стані алкогольного сп’яніння, під час комендантської години з вікна своєї квартири запустив салют, чим налякав громадян. 

Під час спілкування з поліцейськими киянин не зміг пояснити свої дії. 

У нього вилучили речові докази, а порушника затримали у порядку статті 298 - 2 Кримінального процесуального кодексу. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу (хуліганство). Обвинувальний акт скеровано до суду. За вчинене порушнику загрожує до 5 років обмеження волі.
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