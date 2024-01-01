Уночі зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах, - поліція

Протягом новорічної ночі правоохоронці отримали 43 повідомлення про події, з них 29 – про порушення тиші, чотири - щодо конфліктів, ще два - про дрібне хуліганство.
Про це повідомила пресслужба Нацполіції.
Крім того, правоохоронцям надійшло вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, з них підтвердилося одне.
"Встановлено, що 1 січня о 00:10 у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб. В Україні порушник перебуває на законних підставах. На нього поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів)", - йдеться в повідомленні.
У Нацполіції також прокоментували відео з соцмереж із застосуванням феєрверків у Києві. Воно виявилося минулорічним, а повідомлення про запуски піротехніки в столиці не підтвердилися.
В Україні феєрверки та салюити на час війни забороненно
- 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом. У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
- 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі.