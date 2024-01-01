Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Алгоритми захоплення Москвою єпархій УПЦ на тимчасово окупованих територіях
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
Нічний обстріл Харкова: росіяни вдарили по готелю Kharkiv Palace "Іскандерами" (оновлено)
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
10 січня ВР розгляне нові правила щодо мобілізації та військової служби: зменшення призовного віку та військовий облік для усіх
Артилерійська коаліція для України
Артилерійська коаліція для України
Що подивитися: 9 серіалів січня
Що подивитися: 9 серіалів січня
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прикордонна служба підтвердила, що може вимагати у багатодітних чоловіків військово-облікові документи
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
П’ятсот тисяч — це багато чи мало?
ГоловнаСуспільствоПодії

Уночі зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах, - поліція

Усього поліція отримала вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, підтвердилося одне.

Уночі зафіксували один запуск салюту - це зробив громадянин РФ у Черкасах, - поліція
Ілюстративне фото
Фото: Нацполіція

Протягом новорічної ночі правоохоронці отримали 43 повідомлення про події, з них 29 – про порушення тиші, чотири - щодо конфліктів, ще два - про дрібне хуліганство.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції.

Крім того, правоохоронцям надійшло вісім повідомлень про застосування піротехнічних засобів, з них підтвердилося одне.

"Встановлено, що 1 січня о 00:10 у місті Черкаси 39-річний громадянин Російської Федерації застосував піротехнічний засіб. В Україні порушник перебуває на законних підставах. На нього поліцейські склали протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 195-6 КУпАП (порушення порядку виробництва, зберігання, перевезення, торгівлі та використання піротехнічних засобів)", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції також прокоментували відео з соцмереж із застосуванням феєрверків у Києві. Воно виявилося минулорічним, а повідомлення про запуски піротехніки в столиці не підтвердилися.

В Україні феєрверки та салюити на час війни забороненно

  • 5 червня 2022 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію про заборону феєрверків на час воєнного стану і доручив Кабінету міністрів розглянути це питання. 23 червня у Києві заборонили феєрверки на час війни та їзду на авто з гучним вихлопом. У квітні 2023 року Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект №7438 про посилення контролю за використанням та обігом піротехнічних виробів в Україні. Він забороняє продаж та передачу феєрверків, салютів і петард. Водночас заборона не поширюється на використання піротехніки Збройними силами України, поліцією та аварійно-рятувальними службами.
  • 1 січня 2023 року поліція Києва затримала чоловіка, який у новорічну ніч запускав салюти на Подолі
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies