14 областей України зазнали атак РФ за добу, – зведення ОВА

У Хмельницькій області вчора ввечері сили ППО знешкодили шість ворожих БпЛА типу Shahed. Внаслідок атаки поранення у вигляді відкритого пошкодження грудного відділу хребта отримала неповнолітня дитина. Її госпіталізували в лікарню.Також відбулася пожежа приватного гаража, яку оперативно ліквідували. Інші дані щодо наслідків уточнюються, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Львівській цієї ночі через атаку дронів фактично знищений музей Романа Шухевича в Білогорщі та суттєво пошкоджений Львівський національний університет природокористування. Попередньо – без жертв та постраждалих. Дані уточнюються.

У Вінницькій було декілька тривог, працювала ППО. За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків є пошкодження житлових будинків (вікна, фасад, дах). Постраждалих немає. Інформація уточнюється.

У Кіровоградській вчора вдень ворог завдав ракетної атаки. Відпрацювали сили ППО. У Кропивницькому районі – пошкодження лінії електропередач та господарчої будівлі. Обійшлося без постраждалих.

У Луганській рашисти відривали вогонь поблизу Невського та Білогорівки. Декілька разів росіяни спробували штурмувати Макіївку, але їх зупинили. Авіацію окупант використовував в Серебрянському лісі. За добу противник здійснив 146 обстріли (541 снаряд).

У Харківській артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, зокрема: Ветеринарне, Козача Лопань, Огірцеве, Вовчанськ, Бударки, Бологівка, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. У районі Іванівки ворог завдав авіаційних ударів. Унаслідок ворожого обстрілу Козачої Лопані пошкоджено приватне домоволодіння. Потерпілих немає. У результаті ворожого обстрілу населеного пункту Івашки пошкоджено газопровід, два багатоквартирні будинки, де відсутнє енерго- та газопостачання. Жертв та постраждалих немає. Також вчора окупанти завдали удару по території підприємства у Чугуєві. Частково зруйноване ангарне приміщення, пошкоджено склад.

У Запорізькій минулої доби загарбники завдали 159 ударів по 25 містах та селах області. Окупанти атакували 32 безпілотниками Запоріжжя, Роботине, Малу Токмачку, Чарівне, Червоне, Малинівку, Новодарівку, Новоандріївку та Степове, здійснили 20 обстрілів із ракетних систем залпового вогню Гуляйполя, Гуляйпільського, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Новодарівки, Левадного, Степногірська й Малих Щербаків, а також вгатили авіаційним снарядом по Новоданилівці. 106 артударів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Щербаків, Білогір'я, Левадного, Преображенки, Верхньої Тераси, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського, Лобкового та інших населених пунктів на лінії вогню. Під артилерійський обстріл потрапив 47-річний житель Степногірська, а також мешканці Гуляйполя 39, 60 та 63 років – всім надали необхідну медичну допомогу. Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Сумській вночі росіяни здійснили дев'ять обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 31 вибух. Обстрілів зазнали Миропільська, Білопільська, Новослобідська, Середино-Будська, Есманьська, Зноб-Новгородська, Свеська громади. Попередньо без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 29 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 162 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Краснопільська, Білопільська, Великописарівська, Путивльська, Шалигинська громади. Внаслідок обстрілу Юнаківської громади Сумського району зруйновано приватне домоволодіння.

У Дніпропетровській 12 атак дронами-камікадзе і п'ять артобстрілів за вчорашній день – по Нікопольському району. У Нікополі постраждали три людини. 60-річний чоловік з мінно-вибуховою травмою і численними осколковими пораненнями госпіталізований. Стан важкий. Серед постраждалих є й подружжя. Пацієнтам 60 і 61 рік. Лікуватимуться вдома. Пошкоджені три приватні будинки, АЗС, аптека, офісна будівля, авто, пара мікроавтобусів, комунальне підприємство. Також пошкоджені гімназія та 13 приватних будинків. Побиті два гаражі, газогони і електромережі. У Покровській сільській громаді побита лінія електропередач. Без світла залишились більш ніж півтисячі осель. Наразі їх заживили. У Мирівській громаді понівечена агрофірма. Було гучно і у Кривому Розі. Без загиблих та постраждалих. Шість "шахедів" знищили наші захисники неба у Дніпровському, Синельниківському, Новомосковському та Кам'янському районах. У Дніпрі ворожий БпЛА поцілив по одному з підприємств. Там сталося займання. Протягом години пожежники приборкали вогонь.

У Чернігівській за добу було чотири обстріли (26 вибухів). Ворог із артилерії та мінометів обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Донецькій під вогнем рашистів минулої доби: Уманське, Північне, Курахове, Авдіївка, Богоявленка, Покровськ, Новоукраїнка, Нью-Йорк, Торецьк, Костянтинівка. Пошкоджено 28 житлових будинків (з них два – багатоквартирні), приміщення агрофірми, чотири гаражі, господарська споруда, два газопроводи, котельня, два приміщення лікарні, автомобіль швидкої допомоги, три цивільні автомобілі, офісне приміщення, приміщення пансіонату, вісім службових автомобілів поліції, ЛЕП. За добу на Донеччині: п'ятеро поранених.

Уночі в Миколаївському районі внаслідок влучання БпЛА типу Shahed 131/136 сталася пожежа на інфраструктурному об'єкті, яку оперативно ліквідували. Постраждалих немає. У ніч на 1 січня сили та засоби протиповітряної оборони знищили чотирнадцять БпЛА типу Shahed 131/136. Учора вдень ворожі артилерійські обстріли були по Дніпровському Куцурубської громади. Внаслідок чого пошкоджено приватний будинок. Постраждалих немає. Також учора протягом дня та сьогодні зранку артилерійські обстріли фіксувалися по Солончаках Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Внаслідок російської терористичної атаки дронами є прямі та осколкові влучання у житлові будинки в Одесі. Постраждали дев'ять людей. Один із них загинув, троє – ушпиталені. Всі інші отримали медичну допомогу на місці. Рятувальники локалізували пожежі. На місцях надається оперативна допомога, всі відповідні служби працюють.

У Херсонській за добу противник здійснив 123 обстріли (565 снарядів), з них по Херсону – 20 обстрілів (92 снаряда). Учора зранку окупанти вдарили по Херсону. Поранення дістали семеро людей. Внаслідок обстрілу російськими окупантами Садового травми середньої важкості отримали 32-річний чоловік та 51-річна жінка. Вдень ворог знов ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти. Одна дитина загинула. Через ворожий удар постраждали також дві херсонки. 32-річна жінка госпіталізована з мінно-вибуховою травмою. У 65-річної містянки осколкове поранення спини. Постраждалим надають допомогу в лікарні. Увечері – ракетний обстріл (невстановленого типу) села Вірівка, Бериславського району по території колишнього сільськогосподарського підприємства. Інформація щодо постраждалих не надходила. Вночі окупанти знову вдарили по Херсону. Тяжкі травми отримав 41-річний чоловік (опинився під завалами будинку). Лікарі надають потерпілому допомогу. Сьогодні зранку внаслідок обстрілу травми отримала 57-річна херсонка. Потерпілу доставлено до лікарні. Загалом за добу через російську агресію загинула одна дитина, 14 осіб дістали поранення, з них одна – дитина.