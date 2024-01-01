Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 27 осіб

Кількість жертв російського ракетного удару по Києву, який відбувся 29 грудня, зросла до 27 осіб.
"Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів. Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб", – повідомили у КМВА.
Рятувальники продовжують пошукову операцію.
Також у Київській міській військовій адміністрації нагадали, що сьогодні, 1 січня, в столиці офіційно оголошено День жалоби.
- 29 грудня ворог здійснив масовану ракетну атаку по території України. Від російських ударів постраждали 16 областей України.
- У Києві були пошкодженими метро, будинки. Також у Подільському районі горів склад на площі орієнтовно 3000 м2.