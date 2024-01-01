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Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 27 осіб

Рятувальники виявили тіла ще чотирьох людей.

Кількість жертв ракетного удару у Києві зросла до 27 осіб
Фото: EPA/UPG

Кількість жертв російського ракетного удару по Києву, який відбувся 29 грудня, зросла до 27 осіб.

"Рятувальники виявили ще 4 тіла загиблих з-під завалів.  Загальна кількість загиблих вже - 27. Постраждалих - 30 осіб",  – повідомили у КМВА.

Рятувальники продовжують пошукову операцію. 

Також у Київській міській військовій адміністрації нагадали, що сьогодні, 1 січня, в столиці офіційно оголошено День жалоби. 

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