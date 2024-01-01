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Минулої доби росіяни запустили майже 100 ударних безпілотників, – Генштаб

Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

Минулої доби росіяни запустили майже 100 ударних безпілотників, – Генштаб
Фото: Генштаб

Станом на 06.00 01 січня 2024 року, на 677 добу повно масштабного вторгнення, противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

За даними Генштабу, протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура. 

Минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу “Shahed-136/131”. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА. 

Також, поточної доби загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Нашими оборонцями знищено 21 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Григорівка, Різниківка, Званівка, Спірне, Північне, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Вірівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

В зоні відповідальності ОСУВ “Північ” на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. 

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Таврія” на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки. 

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони. 

Водночас, наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. 

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника. 

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