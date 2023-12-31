Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі три ракетоносії

На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводні ракетоносії – два фрегати і малий ракетний корабель.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Російська армія може застосувати 24 крилаті ракети “Калібр”.

“Рівень ракетної загрози надзвичайно високий”, − йдеться у повідомленні.

“Сигналами повітряної тривоги не нехтуємо, дослухаємось, реагуємо оперативно”, − додали військові.