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Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі три ракетоносії

Росіяни можуть застосувати 24 "калібри".

Ворог вивів на бойове чергування у Чорному морі три ракетоносії
Фото: missilethreat.csis.org

На бойове чергування в Чорному морі ворог вивів три надводні ракетоносії – два фрегати і малий ракетний корабель.

Про це повідомили Сили оборони півдня.

Російська армія може застосувати 24 крилаті ракети “Калібр”.

“Рівень ракетної загрози надзвичайно високий”, − йдеться у повідомленні.

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“Сигналами повітряної тривоги не нехтуємо, дослухаємось, реагуємо оперативно”, − додали військові.

  • Як повідомив командувач Повітряних Сил ЗСУ, генерал-лейтенанта Микола Олещук, із 24 лютого 2022 року Сили оборони України знищили 1709 російських ракет різних типів. Серед них: 1045 ракет Х-101/555/55, 397 − “Калібрів” та 62 − “Іскандерів-К”.
  • ЗСУ ліквідували також 3095 ударних безпілотників “Shahed-136/131”. За словами Олещука, відсоток збиття крилатих ракет та ударних безпілотників наразі становить близько 85%.
  • Також знищено 15 аеробалістичних Х-47М2 “Кинджал” і десятки балістичних ракет противника.
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