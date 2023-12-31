Дефіциту електроенергії в системі немає, – Міненерго

Станом на на 31 грудня дефіциту електроенергії в енергосистемі немає.

"Дефіциту електроенергії в енергосистемі немає. Планується комерційний імпорт електроенергії", – повідомили у Міненерго.

Також у відомстві додали, що у резерві є чотири блоки ТЕС, які можуть бути включені в роботу у разі потреби. Енергосистема збалансована. Ситуація контрольована. Графіки відключень електроенергії не застосовуються. Крім того, у нічні години передбачається експорт до Молдови.

Наслідки обстрілів

За даними Міненерго, у Донецькій області вдалося частково заживити ТЕС, яка напередодні зазнала масованих ворожих обстрілів.

Стан мереж

Під час обстрілу прифронтової ТЕС було пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Бригада енергетиків, яка її ремонтувала, потрапила під обстріл – на щастя, постраждалих немає.У Чернігівській області внаслідок кількох ворожих обстрілів було пошкоджено повітряні лінії обленерго 10 кВ. Це призвело до одночасного відключення понад 3800 споживачів у 9 населених пунктах.

Нещодавно в "Укренерго" спростували інформацію, яка шириться у соцмережах про начебто відключення електроенергії на свята. У компанії закликають не вірити фейкам.