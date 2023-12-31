З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет, – Ігнат

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет різного типу.
Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, – пише "Укрінформ".
"Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених - ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, – заявив речник.
Ігнат додав, що не всі крилаті ракети вдалося збити.
"Збивати ми почали “Петріотом” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", – сказав речник ПС ЗСУ.
- Силам протиповітряної оборони вдалося збити 15 аеробалістичних ракет "Кинджал".
- З вересня 2022 року Росія випустила по Україні близько 3800 іранських дронів-камікадзе типу "Shahed". Сили ППО збили близько 3 тисяч "шахедів".