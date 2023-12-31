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З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет, – Ігнат

Для атак по Україні РФ використала ракети усіх типів.

З початку повномасштабної війни Росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет, – Ігнат
Речник командування Повітряних Сил Юрій Ігнат

З початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по Україні понад 7,5 тисяч ракет різного типу. 

Про це в ефірі телемарафону повідомив речник повітряних сил Юрій Ігнат, – пише "Укрінформ".

"Ми маємо за повномасштабне вторгнення ракет усіх типів (випущених - ред.) по Україні понад 7500. Це усіх типів – авіаційні ракети, зенітні ракети С-300, крилаті ракети, балістичні - запущена така кількість”, – заявив речник.

Ігнат додав, що не всі крилаті ракети вдалося збити. 

 "Збивати ми почали “Петріотом” лише у травні, і то на тій ділянці, там, де він є. Маємо розуміти, що збиваємо ми лише крилаті ракети або ж Х-59", – сказав речник ПС ЗСУ.

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