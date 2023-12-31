Через ворожі обстріли у Харківській області без світла залишилися 20 населених пунктів

В інших областях також є проблеми з постачанням світла.

Через обстріли РФ ввечері 30 грудня в Харківській області знеструмлено 20 населених пунктів. Загалом в області світла через обстріли немає у 27,2 тис. споживачів, – повідомило Міністерство енергетики.

Також, через бойові дії залишаються знеструмленими, зокрема, 63 населені пункти в Запорізькій області, 57 – у Сумській, причому три з них – через вимкнення повітряної лінії 10 кВ унаслідок артилерійського обстрілу з боку кордону Росії, 45 – у Херсонській, 18 – у Чернігівській, майже 1,5 тис. споживачів – у Дніпропетровській.

Через обстріли, що були раніше, залишаються без світла 296 споживачів в Одеській області, які були відключені після масованої повітряної атаки 29 грудня.

У Києві з технічних причин світла немає у 213 споживачів – тривають відновлювальні роботи.

Загалом в енергосистемі, ситуація стабільна і контрольована, застосування планових відключень побутових споживачів не передбачається.