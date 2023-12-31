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Кримські партизани показали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту РФ після атак

Зруйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита.

Кримські партизани показали, в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту РФ після атак
Фото: АТЕШ

Кримські партизани руху "АТЕШ" розвідали в якому стані перебуває штаб Чорноморського флоту РФ після атак. 

Фото будівлі, де знаходиться штаб ЧФ партизани опублікували у Telegram.

Вони підкреслили, що руйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений від окупації.

"Наші агенти з Севастополя побували біля штабу чф рф і доповіли нам про його стан. КПП продовжує працювати, а з боку моря біля штабу чергують солдати. Також частина будівлі продовжує функціонувати. Зруйнований штаб Чорноморського флоту — це символ того, що російська армія буде розбита, а Крим — звільнений. Ми працюємо над тим, щоби у 2024 році зруйнованих воєнних об'єктів було кратно більше", — розповіли в "АТЕШ".

Фото: АТЕШ

26 грудня вночі Сили оборони знищили російський великий десантний корабель "Новочеркаськ". Після знищення ВДК “Новочеркаськ” у Феодосії почали шукати інформаторів ЗСУ. Центр міста оточили та перевіряють документи у цивільних.Відомо, що під час ракетної атаки по кораблю “Новочеркаськ” на ньому перебували 77 моряків.

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