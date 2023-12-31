Українські безпілотники вразили більшість цілей у Росії, – ISW

Українські військові провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня.

Українські безпілотники, які атакували РФу ніч на 30 грудня, ймовірно, уразили більшість з намічених цілей. Це можна припустити, судячи з різниці у звітних даних.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків ISW, українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Білгорода, Тули, Твері та Брянська.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Американські аналітики доали, що така розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.