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Українські безпілотники вразили більшість цілей у Росії, – ISW

Українські військові провели велику серію ударів по цілях в Росії в ніч з 29 на 30 грудня.

Українські безпілотники вразили більшість цілей у Росії, – ISW
Фото: Telegram/Zelenskiy

Українські безпілотники, які атакували РФу ніч на 30 грудня, ймовірно, уразили більшість з намічених цілей. Це можна припустити, судячи з різниці у звітних даних. 

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За інформацією аналітиків ISW, українські джерела у сфері безпеки повідомили західним та українським ЗМІ, що в ніч з 29 на 30 грудня українські сили запустили понад 70 безпілотників по російській військовій інфраструктурі та оборонно-промислових об'єктах поблизу Москви, Білгорода, Тули, Твері та Брянська.

Міністерство оборони Росії заявило, що російські сили перехопили 32 українських безпілотники в Брянській, Орловській, Курській і Московській областях в ніч з 29 на 30 грудня.

Американські аналітики доали, що така розбіжність між російськими та українськими цифрами може свідчити про те, що українські сили вразили багато з намічених цілей.

  • У ніч з 29 на 30 грудня безпілотники атакували Росію. Пізніше у ЗМІ повідомили, що до нічної атаки дронами по військових об'єктах у кількох областях РФ причетні Сили оборони України.
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