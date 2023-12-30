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Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ

Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та Брянську.

Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ
Фото: Telegram/Zelenskiy

До нічної атаки дронами по військових об'єктах у кількох областях РФ причетні Сили оборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Під час атаки було використано понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в Брянську, де група дронів вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

За інформацією співрозмовників, російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.

"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — зазначили джерела.

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