Українські безпілотники атакували військові об'єкти у Росії, — ЗМІ

Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері та Брянську.

До нічної атаки дронами по військових об'єктах у кількох областях РФ причетні Сили оборони України.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

Під час атаки було використано понад 70 дронів різного типу. Вибухи пролунали у Москві, Бєлгороді, Тулі, Твері. Найгучніше було в Брянську, де група дронів вдарила по заводу "Кремній Ел", що є одним із найбільших виробників електроніки для воєнної техніки РФ, зокрема ракет великої дальності та систем ППО "Панцир".

За інформацією співрозмовників, російська ППО змогла збити певну частину безпілотників, але значна кількість з них ефективно спрацювала по цілях.

"На відміну від російських терористичних ударів по території України, Сили безпеки та оборони завдавали удари виключно по військових об'єктах ворога", — зазначили джерела.