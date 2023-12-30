1 січня в Києві оголосили днем жалоби

Вчорашня атака по Києву стала найбільшою за кількістю жертв.

Міський голова Віталій Кличко оголосив 1 січня днем жалоби у Києві. Атака РФ 29 грудня по столиці України стала найбільшою за кількістю жертв.

Про це повідомив мер Києва Вітаій Кличко.

«Атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців столиці», — зазначив мер Києва.

Станом на 13:00 з-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі дістали 16 тіл загиблих. Рятувальники продовжують працювати і до завтра розбиратимуть завали.

У Запоріжжі, Дніпрі та Одесі 30 грудня – день жалоби за загиблими від масованої ракетної атаки. Жертвами став 31 українець.

Наймасовіша ракетна атака РФ по Україні