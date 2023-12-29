Залужний: ППО збила 87 ракет і 27 ударних безпілотників. Загалом ворог випустив 158 цілей

Під час масованої повітряної атаки росіян на Україну сили ППО збили 87 ракет і 27 ударних безпілотників. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Атаковано об’єкти критичної інфраструктури, промислові та військові об’єкти. На жаль, є загиблі та постраждалі.

У Повітряних силах цю повітряну атаку назвали наймасованішою. ППО збила 114 зі 158 цілей.

"Спершу окупанти традиційно атакували «шахедами» з північного та південно-східного напрямку, із подальшим рухом у західному напрямку. Усього зафіксовано 36 ударних БпЛА «Shahed-136/131». Близько 3.00 ворог підняв у повітря стратегічну авіацію – бомбардувальники Ту-95МС. Усього – 18 літаків, які вийшли на рубежі пуску близько 6.00 ранку і запустили не менше 90 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555/Х-55", – повідомив Головком.

Фото: Головнокомандувач ЗСУ

З Курської області біля 05.00 ворог застосував дальні бомбардувальники Ту-22М3, які випустили вісім крилатих ракет Х-22/Х-32 в напрямку північних та центральних областей.

У той же час окупанти вдарили по Харкову зенітними керованими ракетами С-300. Загалом ворог випустив щонайменше 14 ракет, які летіли по балістичній траєкторії – С-300/С-400/Іскандер-М із окупованого Криму, Курської та Бєлгородської областей рф.

О 6.30 було зафіксовано зліт п’яти винищувачів МіГ-31К, які здійснили пуски п’яти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із Астраханської області.

Також із літаків тактичної авіації Су-35 застосовано чотири протирадіолокаційні ракети Х-31П та одну Х-59.

За попередніми результатами цієї ночі противник застосував проти України 158 засобів повітряного нападу: ракети різних типів та ударні БплА.

Сили та засобами Повітряних Сил, у взаємодії із підрозділами Сил оборони України знищили:

27 ударних БпЛА Shahed-136/131

87 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.

Загинули щонайменше 18, поранені 108. До того, за попередніми даними міністра внутрішніх справ, було відомо про щонайменше 12 загиблих, 76 поранених.