На Хмельниччині збили три ворожі "шахеди"

Під час нічної повітряної тривоги в межах Хмельницької області сили Протиповітряної оборони знешкодили три російські безпілотники типу "Shahed".

Про це повідомила Хмельницька ОДА.

Попередньо, цивільне населення не постраждало. На об'єктах інфраструктури руйнувань нема.

"Разом з тим, зараз триває повітряна тривога. Жителі області могли чути звуки вибухів. Працювали наші ППО. Деталі згодом", - додали в ОДА і закликали мешканців залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Цієї ночі російська армія влаштувала декілька хвиль атак на українські міста. Пошкодження є в декількох регіонах. Як повідомили в Повітряних силах, росіяни запускали все, крім "Калібрів".

В Одесі уламки збитого дрона пошкодили багатоповерхівку. Спалахнула пожежа. Окрім того, ворог атакував місто вранці.

У Конотопі, внаслідок обстрілу травмовані три людини, пошкоджено багатоквартирний будинок, станцію технічного обслуговування авто.

У Львові – два влучання, місто атакували близько 10 ударних безпілотників. "Маємо загоряння на обʼєкті критичної інфраструктури у Львові. Тут без деталей. На місці працюють оперативні служби.

У Києві вранці під час ракетної атаки пролунали вибухи. У Подільському районі горить склад на площі орієнтовно 3000 м2. Багато поранених, кількість уточнюється. Проводиться пошук потерпілих. В Святошинському районі зафіксовано загоряння житлового незаселеного багатоповерхового будинку. На іншій локації є загорання трьох припаркованих автомобілів. Обидві пожежі ліквідовано. Виявлено одного потерпілого. В Шевченківському районі, попередньо, є пошкодження житлового будинку. Загорання на території гаражів ліквідовано. Також зафіксована пожежа на території складських приміщень і на нежитловій забудові. Попередньо, шість постраждалих. В Дарницькому районі є пошкодження житлових будинків. Пошкоджено будинки у приватному секторі.

У Дніпрі теж було чути вибухи. є постраждалі та загиблі. Всі місцеві служби повністю напоготові та працюють разом з ДСНС під керівництвом ВЦА.