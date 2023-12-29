За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 357 520 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 357520 (+850) осіб
- танків - 5953 (+13)
- бойових броньованих машин - 11033 (+18)
- артилерійських систем - 8417 (+26)
- РСЗВ - 938 (+3)
- засоби ППО - 620 (+3)
- літаків - 329 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36)
- крилаті ракети - 1620 (+0)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35)
- спеціальна техніка - 1254 (+7).
Дані уточнюються.
Як повідомлялося, протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.