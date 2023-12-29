За минулу добу Сили оборони знищили ще 850 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 357 520 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.12.23 орієнтовно склали:

особового складу - близько 357520 (+850) осіб

танків - 5953 (+13)

бойових броньованих машин - 11033 (+18)

артилерійських систем - 8417 (+26)

РСЗВ - 938 (+3)

засоби ППО - 620 (+3)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6539 (+36)

крилаті ракети - 1620 (+0)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн - 11215 (+35)

спеціальна техніка - 1254 (+7).

Дані уточнюються.

Як повідомлялося, протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів, два пункти управління, дві станції РЕБ, два зенітно-ракетних комплекси та шість складів боєприпасів противника.