За оновленими даними, внаслідок атаки загинули двоє, є поранені.

В Одесі внаслідок російської ракетної атаки загинули двоє людей, поранені 15 людей, зокрема діти. Всі постраждалі нині отримують допомогу в медичних закладах міста. Двоє поранених у тяжкому стані, повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

На місці працюють всі відповідні служби. Окрім ракетної атаки, росіяни до того вдарили ударними безпілотниками.

"В Одеському районі сталося влучання в законсервовану будівлю одного з об'єктів інфраструктури. А в Одесі уламками збитого безпілотника пошкоджено багатоповерхівку. Виникла пожежа, яку оперативно ліквідували співробітники ДСНС. 10 «шахедів» знищили наші сили ППО. Постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано", – повідомив Кіпер.

Раніше рятувальники повідомили, що під час атаки ворожих безпілотників в Одесі уламок збитого дрона впав на багатоповерховий будинок, унаслідок чого спалахнула пожежа.

Водночас внаслідок влучання у будівлю школи є сім постраждалих, серед них дитина. На жаль, одна людина загинула, повідомили в МОЗ.

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

Фото: тг-канал Олега Кіпера/Одеська ОВА

"Внаслідок падіння уламків збитого дрона-камікадзе, якого ворог спрямував через житлові квартали, спалахнула пожежа в багатоповерхівці, яку оперативно ліквідовано. Постраждалих немає", – йдеться в повідомленні ДСНС про пошкодження будинку.

Усім мешканцям будинку надавалась психологічна допомога.

Як повідомлялося, Росія за ніч і ранок влаштувала декілька хвиль атак на українські міста: Львів, Конотоп, Одесу та інші. У Києві зранку чути вибухи.