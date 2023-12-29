​До Білорусі прибула ще одна група депортованих українських дітей, їх зустрічав Лукашенко, - АР

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 28 грудня взяв участь у організованій урядом зустрічі з дітьми, привезеними з окупованих Росією районів України.

Про це повідомляє Associated Press.

Детальних даних про кількість дітей поки невідомо.

Виступаючи на цій зустрічі, Лукашенко пообіцяв "обійняти цих дітей, привезти їх до нашого дому, зігріти і зробити їхнє дитинство щасливішим"

Недавнє дослідження Єльського університету виявило, що понад 2400 українських дітей віком від 6 до 17 років були привезені до Білорусі з чотирьох українських регіонів, частково окупованих росіянами. Білоруська опозиція закликала Міжнародний кримінальний суд притягнути Лукашенка та його чиновників до відповідальності за причетність до незаконного переміщення українських дітей.

Опозиційний діяч, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко, який надав МКС докази причетності Лукашенка до викраження дітей, сказав, що прибуття нової групи з окупованих Росією територій "підкреслює необхідність для МКС розслідувати ці злочини".

"Лукашенко, члени його родини та соратники разом із Кремлем організували систему переміщення українських дітей, у тому числі сиріт, з окупованих територій до Білорусі, і цей канал працює досі", - сказав Латушко.

Як повідомлялося, лише за минулу осінь окупанти вивезли на "оздоровлення" 10 тисяч українських дітей.