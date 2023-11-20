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Депортованих до Білорусі дітей вивозять до Росії, - Верещук

Україна наполягає на переданні їй списків вивезених дітей і їх поверненні.

Депортованих до Білорусі дітей вивозять до Росії, - Верещук
Фото: Анна Стешенко

Деякі викрадені в Україні діти залишаються в Білорусі, деяких далі вивозять до РФ.

Про це повідомила віцепрем'єрка Ірина Верещук.

"І нам особливо болить, коли переміщають "статусних" дітей, бо нам все важче і важче їх знайти. Вони (росіяни - ред.) намагаються їх розділити, щоб втратився зв'язок", - заявила Верещук.

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Віцепрем'єрка наголосила, що Україна наполягає на переданні їй списків вивезених дітей і їх поверненні. При цьому Ірина Верещук не має жодних комунікацій з білоруською стороною.

Верещук також зазначила, що не здивується, якщо за вивезення і незаконне переміщення українських дітей будуть видані ордери на арешт білоруського керівництва.

"У нас є дані щодо участі й безпосередньо Лукашенка, і його родини, і щодо використання органів Союзної держави у незаконній депортації, фактично - співучасті у геноциді. Це важливо фіксувати, і важливо, що міжнародна спільнота зараз здійснює своє розслідування. Вони мають відповідати нарівні з очільником Кремля", - зауважила Ірина Верещук.

Нагадаємо, за інформацією Європейського Парламенту, кількість незаконно депортованих у Росію українських дітей може сягати від 16 до 300 тисяч. Євродепутати враховують, що вивозити українських дітей росіяни розпочали ще 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

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