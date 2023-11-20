Ситуація на КПП може вплинути на критично важливі постачання енергоресурсів в Україну.

Україна сподівається цього тижня провести переговори із Польщею і Єврокомісією через блокування кордонів польськими страйкарями.

Про це в етері телемарафону повідомив заступник міністра економіки, торговий представник України Тарас Качка.

"Цього тижня сподіваємося мати переговори у тристоронньому форматі - Україна-Польща-Європейська комісія, для того щоб знайти рішення для цієї проблеми. Тому що насправді треба розуміти, що протестувальники створюють проблеми також для польських водіїв, які і застрягли, і страждають від того, що не можуть працювати на тих ринках, на яких працювали. Україна, зрештою, дуже привабливий ринок для польських водіїв", - сказав Качка.

Він зазначив, що Україна готова до розмов з Єврокомісією над тим як "покращити регулювання автомобільних перевезень, тому що ми розуміємо, що повернення назад неможливе, тобто відмова від дозволів неможлива". "Але ми можемо говорити про якісь додаткові правила, які покращать роботу перевізників українських, польських на цьому ринку", - додав заступник глави Мінекономіки.

Качка сказав, що найгірше те що польські протестувальники "роблять шкоду для європейських фірм по всьому Європейському Союзу, які направляють продукцію до України". Крім того, блокування можуть вплинути на критично важливі постачання енергоресурсів в Україну, яка страждає від постійних атак Росії.

Зокрема, найбільше постраждав від цієї ситуації скраплений природний газ, бензин та дизельне паливо – меншою мірою. Блокування також торкнулося найважливішого імпорту з країн Балтії, а не лише імпорту з Польщі.

Нагадаємо, минулого тижня польські страйкарі відхилили спільні пропозиції України, Польщі та Єврокомісії щодо розблокування пунктів пропуску. Ключова вимога протестувальників – це повернення до системи дозволів. Але Україна наголосила, що ця вимога виконана бути не може.

Якщо польська влада не вирішить питання блокади на пунктах пропуску з Україною, Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі. Тим часом обидві держави готуються до судів із протестувальниками.

Нині стало відомо, що до страйку польських перевізників долучаться і фермери, які планують блокувати ще один пункт пропуску.