Bihus: підряд на відбудову понищеного ЖК в Ірпені дістався оточенню Комарницького

У торгах брали участь дві фірми, але одна з них відкликала пропозицію, тож перемогла компанія з вищою вартістю.

Підряд на відбудову понищеного росіянами ЖК в Ірпені "Ірпінські липки" отримала компанія, співвласниця якої пов'язана з колишнім депутатом Київради Денисом Комарницьким, якого журналісти називають "смотрящим" за Києвом. Про це йдеться у розслідуванні Bihus info.

В оголошених Київською ОВА торгах на відновлення ЖК брали участь усього дві компанії: київська “Нідком”, яка пропонувала виконати роботи за понад 400 мільйонів гривень, та харківська “Навітехсервіс”, яка запропонувала вартість у понад 600 мільйонів гривень. Перша компанія підготувала всі документи для тендеру, крім одного, тож у результаті відкликала пропозицію.

Таким чином перемогла друга компанія, що пропонувала вищу вартість робіт.

"Журналісти сайту «Наші гроші» в її кошторисі знайшли завищені ціни на окремих позиціях, а також відсутність детальної інформації по більшості інших позицій. Так, наприклад, в документах сказано, що компанія збирається купувати «віконні блоки», але інформація про те які саме і якого виробника – відсутня, тож відсутня і можливість порівняти вказані ціни з ринковими. За словами редактора «Наших грошей» Юрія Ніколова, це схоже на певний «корупційний люфт»", – йдеться у розслідуванні.

Керівницею та основною співвласницею "Навітехсервіс" є Марина Ткаченко, яка переважно займається організацією свят. Вона робить це досі, бо в телефонній розмові погодилася організувати святкування для дитини. Журналісти припускають, що це є маркером того, що Ткаченко – підставна особа в компанії.

"Подальше дослідження зв’язків Ткаченко показало, що її сестра Поліна є дружиною колишнього заступника Віталія Кличка і ексочільника Держаудитслужби Геннадія Пліса. Матір же Ткаченко керує агропідприємством, співвласником якого є тесть так званого «смотрящого за Києвом від Офісу президента» Дениса Комарницького", – йдеться у розслідуванні.

Після публікації матеріалу Київська ОВА заявила, що її голова звернувся до обласної прокуратури задля вивчення інформації. В ОВА стверджують, що один із учасників торгів не зміг остаточно брати участь, бо при формуванні ціни не врахував частину вимог. Цей учасник сам відкликав пропозицію.

Компанія-переможець – ТОВ "Навітехсервіс", кажуть в ОВА, "виконала всі вимоги, включно з урахуванням коштів на покриття інфляційних ризиків".