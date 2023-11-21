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Дмитро Кулеба і глави МЗС країн G7 обговорили допомогу українські енергосистемі для проходження зими

Серед пріоритетів - посилення ППО та купівля обладнання.

Дмитро Кулеба і глави МЗС країн G7 обговорили допомогу українські енергосистемі для проходження зими
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв онлайн-участь в розширеному засіданні міністрів закордонних справ країн “Групи семи” і партнерів. Йшлося про захист та зміцнення української енергосистеми для проходження зимового періоду. 

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

До засідання, яке скликали США т Японське головування, долучилися також Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Норвегія, Польща, Румунія, Словаччина, Швеція, керівництво ЄБРР, ПРООН, Світового Банку, Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії IRENA та Європейського енергетичного співтовариства.

Кулеба поінформував колег про підготовку України до зими, захисту від російських ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури, посилення протиповітряної оборони та захисту енергосистеми. Також він назвав кроки, які дозволять посилити критичної інфраструктури від російських ударів.

Серед них - посилення протиповітряної оборони, зокрема, подальше збільшення кількості зенітно-ракетних комплексів, зенітної артилерії, систем боротьби із дронами, обладнання радіоелектронної боротьби та боєприпасів для ППО.

Інший пріоритет - надання енергетичного обладнання, зокрема додаткових трансформаторів, газових турбін та іншого устаткування, необхідного для оперативного відновлення та посилення енергосистеми України.

Під час засідання низка країн та організацій оголосили про готовність надати додаткове обладнання та фінансування задля захисту та посилення української енергосистеми протягом зими.

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Нагадаємо, українські енергетичні об'єкти під час підготовки до опалювального сезону і прогнозованих ракетно-дронових ударів з боку РФ отримали три рівні фізичного захисту, повідомив речник Української добровольчої армії Південь, голова Громадської ради при Одеській ОВА Сергій Братчук.

Агентство відновлення має завершити роботи з будівництва захисних споруд на енергетичних об'єктах України до 1 грудня 2024 року.

За даними військових, росіяни накопичили вже понад 800 ракет для енергетичного терору України.

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