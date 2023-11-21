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Шмигаль: Україна збільшуватиме товарообіг із Румунією

11% вартості українського експорту припадає саме на цю країну.

Шмигаль: Україна збільшуватиме товарообіг із Румунією
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Україна розвиватиме товарообіг із Румунією. До кінця цього року очікують, що він збільшиться до 4 млн тонн.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, цьогоріч дунайські порти збільшили перевалку вантажів більш ніж удвічі. "За цей же час кількість кораблів, які зайшли в Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ, порівняно з минулим роком збільшилася на 54%", - повідомив глава урду.

Шмигаль зазначив, що Румунія є ключовим партнером - 11% вартості українського експорту припадає саме на цю країну.

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Нагадаємо, минулого місяця у Києві відбулося спільне засідання урядів України та Румунії, за підсумками якого була підписана спільна заява щодо поглиблення співпраці у різних галузях.

Мінвідновлення розпочало перемовини із Молдовою та Румунією щодо створення "зеленого коридору" між пунктами пропуску "Рені (Україна) – Джурджулешти (Молдова) – Галац (Румунія)". Наразі пункт пропуску "Рені – Джурджулешти" за добу пропускає близько 50 вантажівок. Це один із ключових автомобільних пунктів пропуску, що веде до румунських портів. Мета розбудови інфраструктури цього КПП та "зеленого коридору" – збільшення фактичної пропускної здатності до щонайменше у 5 разів.

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