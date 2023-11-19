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Україна і Польща готуються до судів із протестувальниками, які заблокували рух транспорту через кордон

Наразі питання вивчають юристи обох держав.

Україна і Польща готуються до судів із протестувальниками, які заблокували рух транспорту через кордон
Володимир Балін
Фото: Асоціація міжнародних автомобільних перевізників України

Україна і Польща готуються судитися із протестувальниками, які заблокували рух транспорту через кордон.

Про це в етері телемарафону повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін.

За його словами, ситуація з перевезеннями критична.

"Головна проблема полягає, на мою думку, в тому, що якщо не буде розблокування найближчим часом цієї ситуації, то можна сказати, що ми вже експортно-імпортні операції цього року завершили", - сказав Балін.

Він зазначив, що нині українська сторона має юридичну підтримку Польщі і "адвокати отримали два завдання: перше - якнайшвидше розблокувати ситуацію, друге завдання - це з'ясувати, хто винен і хто буде сплачувати всі збитки". 

"Ми над цим працюємо разом з нашими колегами. Я впевнений в тому, що вони будуть (судові позови - Ред.). Перевізники готують такі позови, є вже юристи, саме польські юристи, які готові в Польщі подавати позови до страйкарів. І завтра ввечері будемо мати більш-менш інформацію стосовно дозволів: хто давав дозвіл, хто запитував, на яких підставах, і все це ляже в основу двох позовів", - розповів віцепрезидент Асоціації.

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Нагадаємо, станом на 18 листопада на українсько-польському кордоні у трьох пунктах пропуску скупчилися близько 2800 вантажних транспортних засобів. Польські страйкарі домовилися, що пропускатимуть по кілька вантажівок на годину. Через це черги перевізники почали обирати інші маршрути. 

Тим часом Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури створило спільно із профільними асоціаціями та перевізниками на кордоні України та Польщі штаб допомоги українським водіям.

Якщо польська влада не вирішить питання блокади на пунктах пропуску з Україною, Єврокомісія може розпочати каральну процедуру проти Польщі.

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