Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Медичних сил ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 19 листопада.

"Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві", - розповів глава держави.

За словами Президента, завданням нового очільника Медичних сил є "новий рівень медичного забезпечення наших воїнів".

Фото: Генштаб ЗСУ

"Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав Зеленський.

Відповідні укази вже опублікували на сайті глави держави.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міноборони, ймовірно, планує звільнити трьох командувачів Збройних Сил України. Рустем Умєров нібито готував подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Згодом Міністерство оборони заявило, що така “інформація, опублікована низкою ЗМІ не відповідає дійсності”.