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Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ

Замість Тетяни Остащенко призначили Анатолія Казмірчука.

Зеленський змінив командувача Медичних сил ЗСУ
Тетяна Остащенко і Анатолій Казмірчук
Фото: Facebook/Київський Військовий Госпіталь

Президент Володимир Зеленський звільнив командувача Медичних сил ЗСУ.

Про це Зеленський повідомив у вечірньому відеозверненні 19 листопада.

"Сьогодні є важливе кадрове рішення. За поданням міністра оборони змінив командувача Медичних сил Збройних Сил України. Замість генерал-майора медичної служби Тетяни Остащенко новим командувачем призначив генерал-майора медичної служби Анатолія Казмірчука – начальника Національного військово-медичного клінічного центру «Головний військовий клінічний госпіталь» у місті Києві", - розповів глава держави.

За словами Президента, завданням нового очільника Медичних сил є "новий рівень медичного забезпечення наших воїнів". 

Фото: Генштаб ЗСУ

"Від якісних турнікетів до повної цифровізації та прозорості в постачанні, від якісного тренування до щирої комунікації з бойовими медиками в тих підрозділах, де медицина розгорнута дійсно правильно та дійсно ефективно. Досвід ефективності конкретних підрозділів має бути поширений на всі сили оборони", - додав Зеленський.

Відповідні укази вже опублікували на сайті глави держави.

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Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що Міноборони, ймовірно, планує звільнити трьох командувачів Збройних Сил України. Рустем Умєров нібито готував подання на звільнення командувача Медичних сил ЗСУ Тетяни Остащенко, командувача Оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського та командувача Об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва.

Згодом Міністерство оборони заявило, що така “інформація, опублікована низкою ЗМІ не відповідає дійсності”.

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