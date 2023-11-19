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Ворог обстріляв з важкої артилерії дві громади на Дніпропетровщині

Пошкоджена цивільна інфраструктура.

Ворог обстріляв з важкої артилерії дві громади на Дніпропетровщині
Фото: Сергій Лисак

Протягом неділі ворог декілька разів обстріляв з важкої артилерії Марганецьку та Червоногригорівську громади Нікопольського району Дніпропетровської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За його словами, під ворожим вогнем також опинився Нікополь. Внаслідок атак були пошкоджені 3 приватні будинки та господарська споруда. Людей не зачепило.

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Нагадаємо, вчора протягом дня ворог тричі атакував Нікополь дронами-камікадзе. По Марганецькій громаді російська армія вдарила два рази з важкої артилерії. Унаслідок обстрілів була пошкоджена адмінбудівля. Без постраждалих.

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