Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
Снайпер СБУ встановив світовий рекорд результативного пострілу під час ліквідації російського окупанта, – джерела
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
13 серіалів листопада: анімація про Японію XVII століття, спін-офф “Олівера Твіста”, українська прем’єра на Netflix
«Шахеди». Напередодні другої зими
«Шахеди». Напередодні другої зими
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Кіпрський витік документів розкрив масштаби бізнес-холдингів олігарха Ріната Ахметова, - "Слідство.Інфо"
Західну Україну засипає снігом (фото)
Західну Україну засипає снігом (фото)
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
На Запорізькій АЕС окупанти використовують мастило, яке зрештою може призвести до ядерної та радіаційної аварії, – “Енергоатом”
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
Радник Буша, Клінтона й Обами Денніс Росс: «Країни Близького Сходу більше не бояться Росії»
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
На Дніпропетровщині затримали кримінальних авторитетів, які підозрюються в привласненні землі на 1 млрд грн
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
МЗС Китаю заявило, що переговори Сі та Байдена не змінять позицію Пекіна щодо війни в Україні
ГоловнаЕкономікаДержава

Українські порти на Дунаї за 10 місяців збільшили обробку вантажів удвічі

За 2023 рік порти збільшили обробку вантажів у 2,2 раза до 27,6 млн тонн.

Українські порти на Дунаї за 10 місяців збільшили обробку вантажів удвічі
Фото: Мінінфраструктури

За 10 місяців 2023 року українські порти на Дунаї збільшили обробку вантажів у 2,2 раза з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрій Литвин, пише "Укрінформ".

Зазначається, що кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,3% - до 12 тис.

Також, порти Дунайського кластера (Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ) у січні – жовтні 2023 року збільшили обробку вантажів з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

"Порівняно з січнем – жовтнем 2021 року, коли у дунайських портах було оброблено лише 4,4 млн тонн, вантажообіг збільшився в 6,3 раза", – зазначає Литвин.

Так, з 40,2 млн тонн вантажів за січень - жовтень цього і минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти та 12,4 млн тонн - на інші вантажі.

Нагадаємо, вартість фрахту для суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після нападу на вантажне судно в Чорному морі біля Одеси.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies