Українські порти на Дунаї за 10 місяців збільшили обробку вантажів удвічі

За 2023 рік порти збільшили обробку вантажів у 2,2 раза до 27,6 млн тонн.

За 10 місяців 2023 року українські порти на Дунаї збільшили обробку вантажів у 2,2 раза з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це повідомив голова ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ) Юрій Литвин, пише "Укрінформ".

Зазначається, що кількість оброблених суден у дунайських портах за 10 місяців цього року збільшилася порівняно з аналогічним періодом минулого року на 54,3% - до 12 тис.

Також, порти Дунайського кластера (Рені, Ізмаїл та Усть-Дунайськ) у січні – жовтні 2023 року збільшили обробку вантажів з 12,6 млн тонн до 27,6 млн тонн.

"Порівняно з січнем – жовтнем 2021 року, коли у дунайських портах було оброблено лише 4,4 млн тонн, вантажообіг збільшився в 6,3 раза", – зазначає Литвин.

Так, з 40,2 млн тонн вантажів за січень - жовтень цього і минулого років 18,3 млн тонн припало на зернові вантажі, 3,6 млн тонн - на руду, 3,2 млн тонн - на олію, 2,6 млн тонн - на нафтопродукти та 12,4 млн тонн - на інші вантажі.

Нагадаємо, вартість фрахту для суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після нападу на вантажне судно в Чорному морі біля Одеси.