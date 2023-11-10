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Вартість перевезень морським коридором зросла після ракетного удару по судну в Чорному морі, – Reuters

Водночас зменшилася кількість судновласників, які хочуть завантажувати судна в українських портах.

Вартість перевезень морським коридором зросла після ракетного удару по судну в Чорному морі, – Reuters
Ілюстративне фото
Фото: Мінінфраструктури у Facebook

Вартість фрахту для суден, які використовують альтернативний експортний коридор України, зросла після нападу на вантажне судно в Чорному морі біля Одеси.

Про це пише Reuters.

Українські офіційні особи заявили, що в середу російська ракета пошкодила цивільне судно під прапором Ліберії, яке заходило в чорноморський порт в Одеській області, вбивши одну людину та поранивши ще чотирьох. Судно мало транспортувати залізну руду до Китаю. Пізніше вони розповіли, що попри напад коридор працює.

"Внаслідок попадання російської ракети у вантажне судно… ставки морського фрахту зросли на $20/т, а кількість судновласників, які бажають завантажуватися в українських портах, зменшилася", – повідомила компанія Spike Brokers у Telegram.

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Spike Brokers регулярно відстежує та публікує статистику експорту в Україні. Після виходу з укладеної за посередництва ООН угоди, яка гарантувала безпечні поставки українського зерна через Чорне море, Росія неодноразово атакувала українську портову інфраструктуру.

Нагадаємо, у серпні Україна відкрила "гуманітарний коридор" для кораблів, що прямують на ринки Африки та Азії, щоб спробувати обійти фактичну російську блокаду в Чорному морі морського експорту Києва, запроваджену після вторгнення російських військ в Україну у 2022 році.

Українські чиновники кажуть, що з початку роботи коридору в серпні 91 судно експортувало 3,3 млн метричних тонн сільськогосподарської та металевої продукції.

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