У Київській і Черкаській областях вночі працювала ППО, у Луганській ворог провів невдалі штурми, – ОВА

У Київській області вночі працювала протиповітряна оборона під час атаки безпілотників. Попередньо – постраждалих та пошкоджень не має, йдеться у зведенні від ОВА станом на ранок.

У Черкаській працювала ППО. Є падіння уламків "шахеда" у приватному секторі Золотоніського району, внаслідок чого пошкоджено кілька будівель. Люди не постраждали.

У Сумській вчора протягом дня росіяни здійснили сім обстрілів прикордонних територій та населених пунктів. Зафіксовано 41 вибух з мінометів та артилерії. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Краснопільська та Новослобідська громади. Без наслідків.

У Чернігівській за добу – 10 обстрілів (115 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський, Корюківський та Чернігівський райони. Використав артилерію, міномети, ракетні системи залпового вогню, АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Луганській вчора росіяни штурмували в бік Стельмахівки та Новоєгорівки, наші захисники відбили всі ці спроби. Авіаційних ударів ворог завдав по Білогорівці. По Макіївці, Невському та Білогорівці були артилерійські та мінометні обстріли. За добу противник здійснив 129 обстрілів (534 снаряди).

У Харківській на Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 13 населених пунктів, зокрема: Ізбицьке, Стариця, Тернова, Куп‘янськ, Борова. Авіаудари ворог завдав по Курилівці. На Куп’янському напрямку противник провів безуспішні штурмові дії в районі населеного пункту Синьківка, де українські захисники відбили сім атак противника. У Куп'янську внаслідок ворожого обстрілу РСЗВ "Ураган" пошкоджені три приватні будинки, гараж, проводилися аварійно-рятувальні роботи.

У Запорізькій рашисти завдали 111 ударів по 24 населених пунктів області. Ворог обстріляв з РСЗВ Новодарівку, Верхню Терсу й Червоне, атакував безпілотниками Новоданилівку, Червоне, Малинівку, Малі Щербаки, Степове та Лобкове, а також вгатив авіаснарядом по Новодарівці. По території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Малої Токмачки, Чарівного, Приютного, Полтавки, Лугівського, П'ятихаток, Кам'янського, Лук'янівського та інших прифронтових міст і сіл прийшовся 101 артобстріл. Населення не постраждало, однак внаслідок ворожих ударів пошкоджень зазнали житлові будинки – надійшло вісім повідомлень про руйнування.

У Дніпропетровській два артилерійські обстріли за вчорашній день пережив Нікополь. Пошкоджене комунальне підприємство, шість приватних будинків, дві господарські споруди, газогін, лінії електропередач. Люди не постраждали. Вночі агресор вдарив по Мирівській та Червоногригорівській громадах, що в Нікопольському районі. Застосував важку артилерію. Пошкоджені три приватні будинки і стільки ж теплиць. Побита господарська споруда. Люди вціліли. Цілили по району окупанти й вранці. Знову вгатили по Мирівській громаді. Наслідки уточнюються. Над Дніпровським районом оборонці знищили ракету.

У Донецькій по населених пунктах області росіяни здійснили 16 обстрілів. Під вогнем: Авдіївка, Орлівка, Залізне, Олександропіль, Соловйове, Курахівка, Іллінка, Південне, Курдюмівка. Пошкоджено 16 житлових будинків, ЛЕП. На Донеччині за добу: двоє поранених.

У Миколаївській вночі сили та засоби протиповітряної оборони знищили один ударний БпЛА типу Shahed 131/136. Учора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.Також вчора ворог завдавав артилерійських ударів по Дмитрівці Куцурубської громади. Минулося без постраждалих.

У Херсонській за добу по області противник здійснив 97 обстрілів (475 снарядів), з них по Херсону – чотири обстріли (19 снарядів). Рашисти поцілили у райони 28 населених пунктів. Вчора зранку ворог вдарив по Дніпровському. Внаслідок обстрілу, травми несумісні з життям, отримала 50-річна жінка. Також окупанти обстріляли Корабельний район Херсона. Пошкоджено церкву, багатоквартирні будинки, приміщення пункту незламності, освітній заклад та гаражі. Загинув 72-річний чоловік. На момент обстрілу він знаходився на балконі. Троє чоловіків дістали поранення середнього ступеня тяжкості. Їм надають медичну допомогу. Також внаслідок удару по освітньому закладу отримав травми 39-річний волонтер. Зараз він теж у лікарні. В обід росіяни атакували Золоту Балку з безпілотника. Внаслідок скидання вибухівки з дрона під вогонь потрапила релігійна споруда. У будівлі пошкоджено вікна та двері. Також ворог вдарив по магазину та припаркованим поруч автівкам. Постраждалих серед цивільних немає. Внаслідок ворожого обстрілу Янтарного поранення середньої тяжкості отримав 52-річний чоловік. Вчора ввечері противник здійснив ракетний удар по Крутому Яру (ймовірно Х 31). Інформація про руйнування об'єктів інфраструктури та постраждалих відсутня. Загалом за добу по області: двоє людини загинуло, п'ятеро – дістали поранення.

Нагадаємо, протягом минулої доби відбулося 69 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 2 ракетних та 26 авіаційних ударів, здійснив 62 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.