Як українські компанії адаптуються під ветеранів

Ми поговорили з українськими компаніями з різних сфер – Сільпо, Starlight Media та SoftServe, які мають ветеранські корпоративні політики та досвіди яких можуть стати путівником для інших.

Кожен третій військовий відчуває страх за своє майбутнє, а половина з цього числа боїться, що не зможе знайти роботу після служби. Це показало наше дослідження про шлях військового після поранення. Вже зараз ветерани повертаються з війни і намагаються адаптуватися у цивільному житті. Але згодом ветеранами стане значна частина країни, тож роботодавцям варто врахувати виклики та майбутні потреби людей у працевлаштуванні.

Фото: КМДА

Ми виділили основні складові ветеранських політик у вказаних компаніях:

1. Гарантії та послуги для співробітників, які воюють

Всі опитані компанії стверджують, що зберігають як робочі місця для військових-співробітників, так і зарплати в повному обсязі. Також всі працедавці, за їхніми словами, мають послуги з психологічної підтримки колег військових і ветеранів.

Як зазначають у Сільпо, компанія збирає необхідне екіпірування для співробітника, який збирається на службу. Також у Сільпо допомагають фінансово співробітникам у випадку поранення.

2. Умови для ветеранів після повернення

Ми дізналися, що всі зазначені компанії, за їхніми словами, надають можливість взяти відпустку після повернення ветерана на роботу.

Starlight Media зазначають, що ветерани можуть поїхати на тижневий відпочинок з сім’єю за рахунок компанії на захід України.

Також, за словами всіх опитаних компаній, вони мають медичні страховки для ветеранів. Starlight Media пропонує пройти повний медичний огляд після служби, а SoftServe надає розширений пакет страховки. Крім того, IT-компанія SoftServe зазначає: якщо після повернення ветерана його робочий проєкт вже закритий, то він потрапляє в оплачуваний резерв і чекає на нові пропозиції.

3. Допомога з оформленням документів

Сільпо та Starlight Media стверджують, що спрощують шлях ветеранів після повернення з бюрократичними процедурами: Starlight Media може допомогти з оформленням внутрішніх документів та заяв, а Сільпо супроводжує при оформленні ветеранських документів.

4. Підтримка родин ветеранів

У Starlight Media кажуть, що компанія підтримує родини співробітників на фронті, зокрема, вітає їх під час свят, а дітям ветеранів дарують презенти. Також всі компанії зазначили, що надають послуги з психологічної підтримки родинам. У SoftServe наголошують, що їхні психологи мають досвід роботи з ветеранами, а також з їхніми близькими.

5. Адаптація умов роботи під потреби ветерана

Всі три компанії кажуть, що зважають на стан здоров’я ветеранів та враховують їхні потреби.

За словами представників Starlight Media, компанія досліджує, як бойовий досвід співробітника може повпливати на його роботу і які тригери його спеціалізація може зачепити. Також у медіагрупі після повернення надають тримісячний гнучкий графік, якщо це потрібно, де також зберігається повна зарплата. Інші компанії зазначають, що теж дають можливість працювати за гнучким графіком та меншим навантаженням.

У Сільпо, SoftServe та Starlight Media стверджують, що надають можливість ветерану обрати, чим він хоче займатися на роботі після повернення: змінити спеціальність, навчитися новому або підтягнути старі навички.

Представники Сільпо розповідають, що у компанії є окремий підрозділ, який опікується ветеранами під час адаптації та підтримують з ними постійний зв’язок. У компанії також кажуть, що зважають, чи не буде звична робота негативно впливати на ветерана, а також на результати медичних обстежень, які можуть забороняти попередні умови праці.

6. Інклюзивний підхід до ветеранів з пораненнями

Всі три роботодавця зазначили, що мають інклюзивні політики, а більшість офісів компаній доступні для людей з інвалідностями. Сільпо, за їхніми словами, адаптують робочі місця для ветеранів з пораненнями чи ампутаціями, а SoftServe та Starlight Media надають можливість працювати вдома без потреби приїжджати в офіс.

7. Підходи до розробки корпоративних ветеранських політик та їхні принципи

Під час опитування компаній ми звернули увагу, що всі вони, за їхніми словами, розробляли внутрішні ветеранські політики з урахуванням думок самих ветеранів, а їхні потреби вписані у політики. Також всі компанії вказують, що націлені залучати на роботу інших ветеранів, які не були їхніми співробітниками, зокрема із пораненнями та ампутаціями.

Окрім цього, у Starlight Media зазначили, що при розробці корпоративної програми використовували дослідження про потреби ветеранів, співпрацювали з українськими профільними організаціями та опитували самих ветеранів. За словами представників медіагрупи, при формуванні дайджесту вакансій вони направляють їх спершу до ветеранських організацій, а при працевлаштуванні надають перевагу саме ветеранам, якщо вони матимуть однаковий досвід з іншими кандидатами. Starlight Media вважають, що ветерани посилюватимуть корпоративні культури завдяки їхньому унікальному досвіду.

Як стверджують у SoftServe, політика компанії ґрунтується на турботливому ставленні до ветеранів з постійною підтримкою зворотнього зв’язку із ними. IT-компанія теж спиралася на досвід профільних організацій при розробці політик.

Представники Сільпо кажуть, що у зовнішніх комунікаціях не презентують ветеранів які “окремих” людей, а враховують побажання самих ветеранів зберегти їхній образ без виокремлення. Також політика Сільпо, за їхніми словами, передбачає план дій для керівників під час взаємодії з ветеранами та навчання команди з військовим психологом.

Наші висновки та рекомендації

“Принцип” разом з ветеранськими організаціями Veteran Hub, “Юридична сотня”, “Простір можливостей” та “VETERANKA” розробили концепцію політики щодо ветеранів та їхніх сімей, в якій представлений розділ про працевлаштування ветеранів. Зокрема, фахівці вказують, що наразі держава не має уніфікованих підходів до підтримки ветеранів на робочому місці. Через це зусилля та бачення українських компаній розрізнені і дублюють досвіди інших. Тож фахівці радять найкращі практики уніфікувати та поширювати їх на державному рівні.

Опитані в межах цього матеріалу компанії кажуть, що вони дають час на відновлення ветерану після повернення. У вищезгаданій концепції зазначається, що ветерани, які мають збережене за ними місце роботи, зобов’язані вийти на роботу на наступний день після постановки на облік в ТЦК та СП. Тож у ветеранів за законом немає можливості відпочити та адаптуватися, а держава рішення про право на відпочинок перекладає на роботодавця. Ветеранські організації радять запровадити перехідний період для адаптації ветерана і звернути увагу на наявні законопроєкти, які передбачають такий відпочинок.

Також досвід опитаних компаній демонструє, що вони надають можливість ветеранам здобути нові навички після повернення та отримати нову спеціалізацію, якщо вони цього хочуть. Це важливо, адже зміна роботи після служби серед АТО/ООС та ветеранів в інших країнах є поширеним явищем. Тож можна припустити, що у перше десятиріччя після демобілізації буде попит на перекваліфікацію та зміну робочого місця серед українських ветеранів. Фахівці, які працювали над концепцією, радять на державному рівні дозволити ветеранам змінювати кваліфікації в межах всього цивільного ринку.

Текст створений на основі відповідей компаній, які працюють в Україні та мають досвід розробки внутрішніх політик для взаємодії з ветеранами. Свої відповіді представники компаній надали у відкритому опитувальнику та на прохання "Принципу". Текст не є продуктом співпраці із вказаними компаніями. Його мета – поділитися практиками, які вже почали застосовуватися в країні. Перед втіленням ветеранських політик ми рекомендуємо проконсультуватися з вашими працівниками-військовими та працівниками-ветеранами, а також профільними організаціями, які займаються ветеранами: “Принцип”, Veteran Hub, “Юридична сотня”, “Простір можливостей”, “VETERANKA”.