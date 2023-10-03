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Уряд запускає два експериментальні проекти для військових та ветеранів, – Шмигаль

Згідно одного з проектів у військових частинах з'явиться соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей.

Уряд запускає два експериментальні проекти для військових та ветеранів, – Шмигаль
Фото: ukrinform.ua

Кабінет Міністрів України запустив два експериментальні проекти з комплексної послуги формування життєстійкості для ветеранів і соціального супроводу військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Уряду.

Прем'єр-міністр наголосив, що на шляху до євроінтеграції Україна кардинально змінює ветеранську політику. Тож Уряд запустив ще два експериментальні проекти, що стосуються ветеранів і військовослужбовців.

"Перший – це надання нової соціальної комплексної послуги - формування життєстійкості. Вона включає в себе цілу низку опцій. Зокрема, соціально-психологічну допомогу, формування та розвиток соціальних навичок і вмінь, сприяння адаптації та багато іншого. Отримати послугу зможе кожен ветеран, його сім'я або група людей", – розповів Шмигаль.

Крім того, запускається другий проект – соціальний супровід військовослужбовців та членів їхніх сімей у військових частинах. 

"Йдеться про психосоціальну підтримку для зміцнення родин, допомогу в оформленні документів, допомогу в комунікації з державною та місцевою владою", – додав Прем'єр.

Координуватиме обидва проекти Міністерство соціальної політики.

Нагадаємо, у суспільстві почали фіксуватися більш песимістичні оцінки щодо ставлення до ветеранів та їхнього повернення до цивільного життя.

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