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Реформа ЄС не може використовуватися для виправдання гальмування набуття Україною членства, – Кулеба

"Реформа ЄС не може бути безкінечною".

Реформа ЄС не може використовуватися для виправдання гальмування набуття Україною членства, – Кулеба
Фото: EPA/UPG

Реформа Євросоюзу не може використовуватися як інструмент гальмування набуття членства в ЄС. Про це заявив голова МЗС Дмитро Кулеба за підсумками зустрічі міністрів закордонних справ євроблоку.

"Мені здається, що в Європейському Союзі є розуміння, що реформа ЄС не може бути безкінечною, що вона повинна мати осмислені часові рамки. Наш сигнал Європейському Союзу: за жодних обставин не можна допустити ситуації, щоб реформа Європейського Союзу використовувалася як інструмент гальмування набути членства в ЄС і Україною і іншими країнами – кандидатами, які прагнуть цього", – наголосив міністр закордонних справ.

За його словами, наразі Україна не відчуває, що це відбувається, і уважно стежить за пропозиціями, які обговорюються на рівні ЄС.

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"Думаю, ми дуже швидко відчуємо, якщо реформа ЄС почне використовуватися як виправдання для гальмування інтеграції. Нині ми цього не відчуваємо. Але це дуже складний процес. Ми уважно стежимо за тими пропозиціями, які обговорюються на рівні Європейського Союзу, доводимо своє бачення", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо, сьогодні у Києві розпочалася зустріч міністрів закордонних справ країн Європейського Союзу. Таке засідання вперше відбувається за межами блоку.

Єврокомісія може опублікувати доповідь щодо прогресу України у виконанні рекомендацій для кандидатів у Євросоюз 31 жовтня. Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що реалістичним терміном вступу нашої держави до ЄС є 2030 рік.

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